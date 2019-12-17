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17 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. N 234/1741-7 г. Москва "Об Отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, и Сведениях о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств"

Опубликован 17 декабря 2019 г.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств (приложение N 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним.

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

М. Гришина

Приложение 1
(jpg, JPG, 114 Кб)
Приложение 2
(jpg, JPG, 135 Кб)