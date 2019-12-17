Данни: Я мог вернуться в Россию, но решил завершить карьеру

Легенда "Зенита" Мигель Данни в интервью "РГ" рассказал о том, чем он занят по окончании карьеры, почему ему так нравится Санкт-Петербург и на что может рассчитывать на чемпионате Европы-2020 российская сборная.

Данни - один из лучших легионеров в истории российского футбола. В 2008 году он перешел из московского "Динамо" в "Зенит" за 30 миллионов евро. На тот момент это был рекордный трансфер в истории отечественного первенства.

За 12 лет в России Мигель не только стал одной из звезд Премьер-лиги, но и выучил язык. И спустя два года после ухода из "Зенита" он говорит по-русски, но признается: практики мало.

Вы завершили карьеру? Официальной информации нигде не было.

Мигель Данни: Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра (улыбается).

А варианты с продолжением карьеры после "Маритиму" были?

Мигель Данни: Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом.

Почему?

Мигель Данни: Потому что это был не "Зенит". В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.

А с какой командой у вас был вариант?

Мигель Данни: Нет-нет, не буду говорить.

У многих игроков, завершивших карьеру, наступает депрессия. Как переживаете расставание вы?

Мигель Данни: У меня с этим все нормально, никаких проблем. Зато я занимаюсь детьми, провожу с ними больше времени. Отвожу в школу, слежу за их выступлениями в академии "Маритиму". Но через полгода я хочу пойти на тренерские курсы.

А футбол смотрите по телевидению?

Мигель Данни: Конечно. Англия, Германия, Италия, Испания - я все смотрю. И за российским чемпионатом слежу. Причем в основном я смотрю матчи вместе с сыновьями Франсишку и Бернарду.

На каких позициях они играют?

Мигель Данни: Оба полузащитники. Один играет по центру, как папа, а второй - с краю.

И как перспективы?

Мигель Данни: Я ими очень доволен. Не знаю, как сложится, но у них есть талант. Техничны, хорошо видят поле. Сейчас рано говорить, получится у них стать футболистами или нет. Им всего по 15 лет. Года через два будет виднее.

Они говорят по-русски?

Мигель Данни: Конечно. И намного лучше меня. Кстати, у них есть российское гражданство. Моя супруга тоже говорит по-русски лучше, потому что она занимается с преподавателем.

Вы жили и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Какой город вам больше нравится и почему?

Мигель Данни: Петербург. Москва - очень красивый город, но очень большой, все постоянно куда-то спешат. Петербург меньше, и там ты всегда хочешь гулять. Моя семья чувствовала себя комфортнее. Можно сказать, что Петербург - мой дом.

У вас даже есть татуировка, посвященная Петербургу.

Мигель Данни: Да. Я хотел показать, что этот город у меня в сердце. Всегда рад туда вернуться.

Не было мыслей остаться в Петербурге?

Мигель Данни: Раньше были. Когда закончился контракт с "Зенитом", я надеялся, что смогу задержаться там еще на пару лет. Но руководство клуба поменялось, и я покинул команду.

Как так получилось, что вы так хорошо говорите по-русски?

Мигель Данни: Я долго играл в России и хотел выучить язык. Мне было бы намного тяжелее, если бы я постоянно обращался к переводчику.

А с кем-то из "Зенита" поддерживаете связь?

Мигель Данни: Почти со всеми, с кем я играл, мы до сих пор в контакте. С Рондоном, Нету, Витселем, Хави Гарсией, Кришито, Халком. Они мне как семья.

Халк ошибся, покинув "Зенит"?

Мигель Данни: Сложно ответить на этот вопрос. В Китае ему хорошо, он капитан команды. В России провел отличное время, ему очень нравилось в Санкт-Петербурге.

Но ведь на первых порах у него были проблемы в команде, когда бунтовал Игорь Денисов?

Мигель Данни: Никаких проблем не было, это все выдумки журналистов. Мы все играли за "Зенит" и думали только о победе.

Как вам нынешний "Зенит"?

Мигель Данни: Хорошая команда, лучшая в России. Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, все впереди. "Зенит" долго не играл в Лиге чемпионов - может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше.

Этот "Зенит" слабее вашего?

Мигель Данни: Он другой. Когда я играл за "Зенит", у нас был суперсостав - Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков - это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у "Зенита" есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную.

Считаете, Дзюба мог бы закрепиться в Европе?

Мигель Данни: Да. Ему подходит английский чемпионат. Но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно.

Будучи игроком "Зенита", вы получали предложения от европейских топ-клубов?

Мигель Данни: Я дважды мог перейти в "Атлетико". Мадридский клуб всерьез хотел купить меня, но семья была против переезда из Санкт-Петербурге. Плюс Бернарду и Франсишку играли в школе "Зенита". Мы не захотели ничего менять.

В России вы играли также за "Динамо". Следите за москвичами?

Мигель Данни: Конечно. Я хотел в этом году приехать на один из домашних матчей "Динамо", посмотреть на новый стадион. Постараюсь в следующем году сделать это.

В 2016 году вы могли стать чемпионом Европы, но не попали в сборную из-за травмы. Что чувствовали в тот момент, когда Португалия выиграла турнир?

Мигель Данни: Я был счастлив. Мы долго шли к этой победе. Но в то же время на душе было немного грустно, потому что я тоже мог быть там, если бы не травма.

Португалия может повторить успех четырехлетней давности?

Мигель Данни: Может. Мы стали опытнее. Все ребята выступают в лучших европейских чемпионатах. И у нас есть лучший футболист мира - Роналду.

Сколько еще он будет играть на таком уровне?

Мигель Данни: Сколько сам захочет. Он феноменальный спортсмен.

У вас же с ним есть бизнес на Мадейре, верно?

Мигель Данни: Да, есть. Но я не буду говорить какой (улыбается).

В финале Евро-2016 Роналду чуть ли не сам командовал игроками. А что главный тренер Фернанду Сантуш? Как вы на это отреагировали?

Мигель Данни: Просто Роналду получил травму и пытался помочь ребятам. Это эмоции. Без них не бывает футбола. Криштиану - отличный парень. И ему тяжело иногда, потому что все следят за каждым его действием. Но он справляется с этим давлением.

На что может рассчитывать на Евро-2020 российская сборная?

Мигель Данни: Как минимум на выход из группы. Мне интересно, как она выступит. Сейчас у вас много талантливой молодежи. Выделяются Головин, Миранчуки. Думаю, у вас хорошие шансы добиться такого же успеха, как на чемпионате мира.

А кто фаворит турнира?

Мигель Данни: Конечно же, Португалия (смеется). Хотя группа у нас очень тяжелая.