Денис Лебедев возвращается на ринг

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев в субботу, 21 декабря, в Красноярске проведет бой за титул WBC Silver против южноафриканца Табисо Мчуну.

Последний раз Лебедев боксировал в ноябре 2018 года, когда победил американца Майка Уилсона единогласным решением судей. Следующим своим соперником Денис хотел видеть абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинца Александра Усика. Однако тот отказался от пояса WBA, так как принял решение о переходе в тяжелый вес. Лебедев, в свою очередь, летом 2019-го объявил о завершении карьеры.

Что же побудило одного из наших лучших профи спустя всего полгода снова надеть боксерские перчатки. Об этом перед поединком с Мчуну Лебедев рассказал пресс-службе Федерации бокса России.

- Мотивация моего возвращения очень простая - бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу, - признался Денис.

Лебедев хотел встретиться с Илунгой Макабу из Конго, которому проиграли уже два наших боксера - Дмитрий Кудряшов и Алексей Папин. Но тот бой сорвался. Впрочем, Лебедев считает, что Мчуну - это копия Макабу. Так что он очень серьезно подошел к тренировкам. Ведь, по словам Дениса, подготовка профессионального боксера тяжелее, чем сам бой.

- На сборах нужно пахать каждый день, а бой - самое легкое, - подчеркнул Лебедев. - В этот раз я начал тренировочный лагерь раньше обычного: не за 6-8, а за 12 недель до боя, потому что долго не боксировал. Работал не спеша и с отдыхом. Начались мои сборы в Ялте, потом переместился в Севастополь, где под руководством легендарной личности, заслуженного тренера Валентина Соболевского начал работать в парах. Ребята были полегче меня, молодыми и настырными. Далее спарринги продолжились в Кисловодске.

Прямую трансляцию боя Лебедев - Мчуну можно посмотреть 21 декабря на канале "Матч!" в 18.00 мск.