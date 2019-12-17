Дмитрий Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот

Кабинет министров намерен в течение шести лет полностью закрыть очередь из детей-сирот, ожидающих положенного им от государства жилья. Денег на это жалеть не будут, заверила вице-премьер Татьяна Голикова на специальном совещании, посвященном этой теме.

Сегодня в России более 277 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем, которые стоят в очереди на него. Более 186 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше уже имеют право на получение квартир. По закону государство должно предоставить им благоустроенное жилье, однако ждать собственного угла приходится в среднем от трех до пяти лет, в отдельных регионах срок составляет от семи до девяти лет.

Сегодня в России более 277 тысяч сирот, признанных нуждающимися в обеспечении собственным жильем, которые стоят в очереди на него

"Ситуация, мягко говоря, далека от идеальной", - констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев, собрав во вторник специальное совещание на эту тему. Каждый год очередь прирастает на 11,5-12,5 тысячи человек.

"Предоставление жилья сиротам - это прежде всего обязательство регионов, - напомнил глава правительства, - но оно такого свойства, что многие регионы просто не справляются". С 2007 года субъектам Федерации в этом помогают субсидиями из госказны. В 2019 году на софинансирование из федерального бюджета направили 7,4 миллиарда рублей. За последние три года для решения жилищного вопроса сирот в общей сложности из всех источников выделено 104,6 миллиарда. "В 2018 году было обеспечено около 25 тысяч детей-сирот, - подчеркнул премьер-министр. - По итогам этого года цифра вырастет на полторы тысячи - приблизительно до 26,5 тысячи".

В следующие три года субсидирование из федерального бюджета будет увеличено - до 7,7 миллиарда рублей в год, но этих средств, по словам председателя правительства, недостаточно. Ранее принимался ряд мер, чтобы ускорить процесс. Так, законодательно предоставлена возможность приобретать квартиры на вторичном рынке, что особенно актуально для регионов с недостаточными темпами жилищного строительства.

Решение жилищных проблем детей-сирот требует новых предложений, считает Дмитрий Медведев. Но сначала надо отладить должным образом существующие механизмы. Так, премьер обратил внимание на неэффективность освоения регионами федеральных субсидий. "Если брать этот год, то использовано приблизительно две трети федеральной субсидии, - заявил он. - Одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Нужно разобраться, почему это так происходит и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидий, чтобы деньги не простаивали, а пошли на эти цели".

Правительство может рассмотреть новые правовые подходы для выполнения обязательства перед детьми, которым, как выразился глава правительства, очень часто иначе как на государство рассчитывать больше не на кого. "Надо посмотреть, может быть, каким образом его модифицировать так, чтобы оно было более современным, не просто превращало решение в необходимость государству приобрести жилье", - предположил Медведев.

Обсудив проблему, правительство твердо решило закрыть накопившиеся обязательства. "Мы совместно должны принять шестилетнюю программу ликвидации полной задолженности вне зависимости от того, сколько на это потребуется финансовых ресурсов", - рассказала Татьяна Голикова об итогах совещания. Во-первых, государство добавит денег. "До совещания мы согласовали, что к тем 7,7 миллиарда рублей, которые сейчас есть в бюджете на 2020 год, уже в рамках поправок будущего года будет добавлено 2,3 миллиарда рублей", - отметила зампред правительства. Во-вторых, помимо просто покупки жилья, федеральные органы исполнительной власти проработают возможность обеспечения жилищных прав сирот с помощью государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных форм.

В качестве еще одного источника финансирования рассматриваются остатки свободных средств регионов. Их скопилось 2,6 триллиона рублей. "Понятно, что почти 50 процентов приходится на Москву, которая успешно решает эту проблему, но в ряде других субъектов Федерации, в которых имеется существенная задолженность, есть свободные остатки, часть из которых могла бы быть направлена на решение этой проблемы", - считает Татьяна Голикова.

Счетной палате и другим контрольным органам премьер поручил еще раз внимательнейшим образом оценить, как регионы страны планируют и исполняют обязательства в отношении детей-сирот, и в рамках новой программы предполагается повышение ответственности местных властей за реализацию этих полномочий.

"Шестилетняя программа и последующая реализация обязательств перед детьми-сиротами будет зафиксирована в программе "Жилище" с установкой соответствующих показателей для субъектов Российской Федерации по ее реализации", - заявила зампред правительства.

Официально

Правительство РФ своим распоряжением утвердило план реализации Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года. Как сообщает сайт кабинета министров, документ был разработан минпромторгом. "Цель Стратегии - создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов", - говорится в сообщении. "Планом, в частности, предусматривается создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России, использование локально произведенных компонентов российскими автопроизводителями, интеграцию российских поставщиков компонентов в глобальные цепочки поставок", - сказано в документе. Контролировать реализацию стратегии будет минпромторг, ежеквартально отчитываясь правительству о ходе ее выполнения.