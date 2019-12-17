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17.12.2019 16:43
Рубрика: Экономика

До конца будет зарегистрирован новый СанПин в сфере обращения с отходами

Текст: Елена Березина

Зарегистрировать новые санитарные правила, касающиеся обращения с отходами, поручил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев на межведомственном совещании по вопросам актуализации санитарных правил к местам накопления ТКО, определения периодичности вывоза отходов и их раздельного сбора. "Все разногласия по ведомственному акту, подготовленному Роспотребнадзором, сняты. Разработанное постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" учитывает новые принципы и механизмы отрасли обращения с отходами производства и потребления", - сообщили в аппарате вице-премьер.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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Алексей Гордеев дал поручение Минюсту России зарегистрировать документ до конца года, чтобы правила вступили в силу уже с января 2020 года.

Действующий с 1988 года СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" не соответствует действующему законодательству об отходах. Новый СанПин учитывает особенности развивающейся отрасли, включая условия раздельного сбора ТКО. А также позволяют оптимизировать затраты на накопление и транспортировку отходов, обеспечивая при этом санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В частности, вводится дифференцированный подход к установлению частоты вывоза собранных раздельно твердых сухих и мокрых коммунальных отходов (органики). К примеру, вывоз крупногабаритных отходов можно осуществлять 1 раз в неделю.

Также предусмотрены особенности периодичности вывоза ТКО из районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, с территорий Арктической зоны и труднодоступных населенных пунктов. В соответствии с этим главные государственные санитарные врачи в регионах вправе принимать решение об изменении периодичности вывоза ТКО с указанных территорий с учетом климатических особенностей и среднесуточной температуры воздуха по результатам санитарно-эпидемиологической оценки.

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