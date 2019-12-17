Во вторник в информационном пространстве вновь активно стало упоминаться имя бывшего доцента исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Повод - якобы завершение психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы - 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко - с последующим расчленением трупа девушки. И по сообщениям информагентств со ссылкой на источники, близкие к следствию, эксперты признали Соколова полностью вменяемым - как в момент убийства, так и в период подготовки к нему и последующего сокрытия следов.

Напомним, части тела своей возлюбленной историк пытался утопить в реке Мойке. Но пакет всплыл, что вынудило Соколова залезть в воду дабы скрыть следы убийства. Но выбраться самостоятельно оттуда уже не смог, поскольку был сильно пьян. В итоге заметивший его таксист вызвал экстренные службы.

Эксперты проверяли, есть ли у Соколова органические патологии, интересовались его прошлым

Озвученные результаты экспертизы означают, что никакого состояния аффекта у историка не было. Все его действия были продуманными и осознанными. То есть на сокращение срока или на замену колонии психиатрической лечебницей ему рассчитывать не стоит.

Отмечалось, что Соколова во время основной экспертизы держали в закрытой палате - он находился под круглосуточным наблюдением специалистов. Помимо этого эксперты проверяли, есть ли у Соколова органические патологии, интересовались прошлым и родственными связями подследственного.

После того как новость о признании вменяемым Соколова заняла первые строчки в большинстве СМИ, слово взял адвокат петербургского историка Александр Почуев. По его словам, все сообщения о вменяемости его подзащитного распространяются с целью влияния на следствие.

"Меня никто не извещал об окончании экспертизы. Все это похоже на информационный вброс и попытку дискредитировать защиту и следствие", - заявил адвокат, добавив, что результаты экспертизы должны стать известны до конца текущего года.

Остается добавить, что Олег Соколов вроде как опять попытался покончить с собой. Интересным образом информация появилась после того, как появился "информационный вброс" о его вменяемости.

В настоящее время Олег Соколов находится в СИЗО, расследование его дела продолжается.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения еще со времен, когда она была его студенткой. Ученый вину признал.