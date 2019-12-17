Напомним, части тела своей возлюбленной историк пытался утопить в реке Мойке. Но пакет всплыл, что вынудило Соколова залезть в воду дабы скрыть следы убийства. Но выбраться самостоятельно оттуда уже не смог, поскольку был сильно пьян. В итоге заметивший его таксист вызвал экстренные службы.
Озвученные результаты экспертизы означают, что никакого состояния аффекта у историка не было. Все его действия были продуманными и осознанными. То есть на сокращение срока или на замену колонии психиатрической лечебницей ему рассчитывать не стоит.
Отмечалось, что Соколова во время основной экспертизы держали в закрытой палате - он находился под круглосуточным наблюдением специалистов. Помимо этого эксперты проверяли, есть ли у Соколова органические патологии, интересовались прошлым и родственными связями подследственного.
После того как новость о признании вменяемым Соколова заняла первые строчки в большинстве СМИ, слово взял адвокат петербургского историка Александр Почуев. По его словам, все сообщения о вменяемости его подзащитного распространяются с целью влияния на следствие.
"Меня никто не извещал об окончании экспертизы. Все это похоже на информационный вброс и попытку дискредитировать защиту и следствие", - заявил адвокат, добавив, что результаты экспертизы должны стать известны до конца текущего года.
Остается добавить, что Олег Соколов вроде как опять попытался покончить с собой. Интересным образом информация появилась после того, как появился "информационный вброс" о его вменяемости.
В настоящее время Олег Соколов находится в СИЗО, расследование его дела продолжается.
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения еще со времен, когда она была его студенткой. Ученый вину признал.