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Рубрика: Спорт

"Локомотив" за волейбол

В чемпионатах Суперлиги лидируют одноклубники
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8042)
В регулярных чемпионатах мужской и женской Суперлиги после очередных туров лидируют одноклубники - новосибирский и калининградский "Локомотив" соответственно.

Причем, несмотря на разное географическое представительство, эти два коллектива фактически из одной клубной системы. Женский "Локо" существует всего второй сезон, возглавляет команду бывший наставник сибиряков и мужской сборной России Андрей Воронков. С ним девушки, переехавшие из разных клубов на берега Балтики, весной выиграли "серебро" Суперлиги и сейчас выступают в Лиге чемпионов, параллельно претендуя на титул в российском первенстве. После девяти туров у "Локо" только одно поражение от ВК "Динамо-Казань" и 25 очков. Точно такие же показатели у отстающей лишь по соотношению сетов "Уралочки" легендарного Николая Карполя. Встреча между двумя командами запланирована на предпоследний тур 15 февраля в Калининграде.

Волейбольный "Зенит-Казань" неудачно выступил на клубном ЧМ в Бразилии

Действующий чемпион столичное "Динамо" пока только на непривычной пятой позиции. Столичные волейболистки провалили старт чемпионата, потерпев четыре поражения в первых пяти матчах. Впрочем, в плей-офф выйдут восемь сильнейших участников из 12.

В мужской Суперлиги положение лидеров по итогам 11 туров такое: "Локомотив" (Новосибирск) - 9 побед - 1 поражение (27 очков), "Кузбасс" (Кемерово) - 9-1 (24), "Факел" (Новый Уренгой) - 8-2 (26), "Зенит-Казань" - 7-2 (21), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 7-3 (21). Первые две команды в итоговой таблице будут напрямую классифицированы в "Финал шести", следующим восьми клубам предстоит раунд плей-офф.

Где будем смотреть

17 декабря, вторник, "МАТЧ! Страна"

19.55. "Локомотив" (Калининград, Россия) - "Вакифбанк" (Стамбул, Турция). Лига чемпионов. Прямая трансляция.

Спорт Волейбол

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