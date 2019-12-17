"Единая Россия" не поддержала запрет курения у подъездов и торговли снюсом

Фракция "Единая Россия" в Госдуме считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными. Об этом заявил, отвечая на вопрос "РГ", первый замглавы фракции Андрей Исаев.

В частности, не поддерживается фракцией инициатива запретить сосательные и жевательные смеси с содержанием никотина. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от КПРФ в конце ноября. Изменения предложена внести в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

- Мы, безусловно, за то, чтобы такого рода продукция не попадала несовершеннолетним, - заявил парламентарий, - но хочу обратить внимание на то, это закон о защите людей от воздействия табачного дыма.

Что касается людей, которые добровольно потребляют никотин сами, то в отношении них эффективнее не запреты, а пропаганда здорового образа жизни.

Запрет снюса, продолжил Исаев, может привести к призывам вплоть до ограничения продажи никотиновых пластырей. Запреты должны быть разумными, уверен он. "Мы считаем те ограничения, которые существуют, достаточными", - заявил депутат.

Что касается предложения об ограничении для любителей подымить около подъездов, то "курение в общественных местах уже ограничено достаточно", добавил парламентарий. Напомним, что с инициативой на эту тему выступили в Совфеде.