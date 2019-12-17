Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Вердикт вынесла судебная коллегия из трех судей под председательством председателя Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. Он объявил, что Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана.

Экс-президент обвиняется в приостановлении действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Высокий суд Исламабада 28 ноября отложил объявление приговора Специальным судом по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа в связи петицией МВД Пакистана. Представители ведомства запросили отсрочку для дополнительного анализа аргументов по делу. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.