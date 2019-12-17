Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смерти

Трибунал Особого суда в Исламабаде вынес смертный приговор генералу Первезу Мушаррафу, занимавшему пост президента Пакистана в 2001-2008 годах. Бывший глава государства признан виновным в государственной измене. При вынесении приговора суд руководствовался статьей 6 Основного закона Пакистана, в которой сказано, что любое лицо, которое приостанавливает или пытается приостановить действие Конституции с помощью силы, должно понести наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. При вынесении вердикта двое из трех судей (один из них - глава Высокого суда Пешавара Вакар Ахмад Сетх) высказались в пользу высшей меры.

Подробности судебного решения обнародуют в ближайшее время. Приговор может быть обжалован. Кроме того, президент Пакистана имеет право помиловать осужденного.

Впрочем, остается непонятным, каким образом приговор может быть приведен в исполнение. Мушарраф сейчас находится в ОАЭ, где живет с 2016 года, отправившись туда на лечение. По версии следствия, он таким образом скрылся от правосудия. Однако родственники утверждают, что экс-президент лечится от редкого заболевания - нарушения белкового обмена.

Четвертого декабря Мушарраф выступил с видеообращением. Он говорил, находясь на больничной койке, с торчащими из-под пижамы трубками. Прерывистым голосом бывший пакистанский лидер заявил, что все обвинения в его адрес "абсолютно безосновательны" и что он "служил своей стране на протяжении 10 лет, боролся за свою страну и не был услышан, из-за чего стал жертвой".

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Первез Мушарраф пришел к власти путем бескровного переворота в 1999 году. На посту главы государства он оставался до 2008 года. В начале ноября 2007 года Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Это произошло сразу после избрания его президентом на новый срок. Тогда Верховный суд потребовал от него уйти с поста командующего армией - совмещение двух должностей запрещено пакистанской конституцией, согласно которой возглавлять государство имеет право только гражданское лицо. Мушарраф ответил приостановлением действия конституции, прекращением вещания телеканалов и отключением телефонной связи в столице. Против президента выступили Верховный суд и оппозиция во главе с ее лидером Беназир Бхутто, которая погибла в конце декабря 2007 года в результате теракта.

Мушарраф в конце ноября 2007 года все же ушел с армейского поста, поклялся соблюдать конституцию и обещал установить демократию, однако чрезвычайное положение отменять не стал. Добровольно ушел в отставку Мушарраф только в августе 2008 года в связи с угрозой импичмента, когда армия заявила, что не намерена защищать президента в случае, если импичмент будет все же вынесен.

Против Мушаррафа заведено несколько уголовных дел. Это дело об аресте нескольких десятков судей при введении чрезвычайного положения, дело об убийстве Беназир Бхутто, а позднее, в 2013 году, - дело о госизмене. Что интересно, Особый суд вынес решение еще 19 ноября, однако оглашение вердикта несколько раз откладывалось по просьбе властей страны.

Пакистанские политологи уже назвали вердикт "историческим" и "символическим". Так, политический обозреватель пакистанского издания Dawn Захид Хусейн напоминает, что впервые был осужден правитель - выходец из числа военных, при том что военные доминировали в политике страны более 30 лет. При этом, считает политолог, реально никакого наказания для Мушаррафа не последует: никто не будет стараться вывезти его на родину с больничной койки в Дубае.