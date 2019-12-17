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17.12.2019 19:48
Рубрика: Экономика

Эксперты обсудили контроль достижения целей нацпроектов

Текст: Екатерина Ясакова

В России необходимо сформировать комплексную систему мониторинга и контроля реализации национальных проектов. Об этом говорили на V Научно-практической конференции "Достижение национальных целей развития Российской Федерации (региональный аспект): современные методы и инструменты контроля" в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлёв, такая система должна позволять оценивать в целом ход исполнения и финансирование проектов и роль в этом федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, в свою очередь, уверен, что формированию крупных ресурсных проектов - а нацпроекты именно таковыми и являются - должна предшествовать глубокая проработка общей бизнес-модели будущего проекта, экспертная оценка. "Этот методологический вакуум необходимо устранять, поскольку среднесрочные цели, как минимум, должны вписываться в азимут долгосрочных целей развития нашей страны", - сказал Сергей Степашин.

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Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков напомнил, что на достижение национальных целей в течение будущих шести лет выделено порядка 26 триллионов рублей. Использование этих средств придется контролировать.

"Проблемы, которые уже сегодня существуют, - это скоординированность работы всех участников процесса, в том числе контролирующих органов всех уровней, это создание правильной методологии и самое главное - обеспечение баланса интересов между контролем и теми, кто ежедневно занимается достижением национальных целей. Это - три ключевых задачи, которые нам необходимо сегодня решить", - заключил Евгений Данчиков.

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