Глава секты насильников получил 16 лет колонии

Так называемый духовный лидер и двое участников тоталитарной секты получили от шести до шестнадцати лет лишения свободы. Суд в Москве признал их виновными в тяжких преступлениях, в том числе сексуальном насилии над детьми.

По сообщению старшего помощника главы столичного ГСУ Следственного комитета России Юлии Ивановой, обвиняемые Митрадэвананда Парамахамса, Татьяна Северцева и Дмитрий Цатурьян, в зависимости от роли каждого, осуждены за истязание несовершеннолетнего, насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, создание и участие в религиозном объединении. Главарь секты Парамахамса получил 16 лет заключения, Северцева будет отбывать наказание на год меньше, Цатурьян лишен свободы на шесть лет.

Следствие и суд установили, что эта секта была создана в Москве в декабре 2012 года. Незаконное религиозное объединение "Каула Дхарма", представляющее собой тоталитарную секту с деструктивным культом, где пропагандировали среди последователей и их детей вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности. В 2015 году соучастники по поручению Парамахамса поселили троих малолетних детей в подвальное помещение на территории дома в Московской области. На протяжении длительного времени их удерживали и систематически избивали за малейшие провинности перед лидером сообщества. А также совершали в отношении детей другие насильственные действия. В 2016 году большинство участников секты сбежали от правосудия в другие страны, а Цатурьян вывез одного мальчика в Беларусь. Летом 2017 года мальчика удалось разыскать и передать родственникам. Его мать заочно обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним, женщина объявлена в международный розыск.

В ходе расследования было проведено более 28 сложных судебных экспертиз, результаты которых позволили разоблачить всех преступников.