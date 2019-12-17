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17.12.2019 16:32
Рубрика: Власть

Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Текст: Татьяна Замахина
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств. Изменение одобрено при рассмотрении во втором чтении законопроекта о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Фото: Егор Еремов/РИА Новости Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Поправка была предложена сенатором Алексеем Майоровым. Он счел целесообразным запретить энергетическую утилизацию, иначе говоря, сжигание тех отходов, из которых до этого не были выбраны все полезные фракции.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что ранее правительство предлагало "просто приравнять сжигание к утилизации", однако в Госдуме с такой позицией не согласились.

Фото: iStock
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на заседании ГД заявил, что дальнейшая практика массовых захоронений мусора закладывает бомбу для будущих поколений. По его оценке, регламентированное мусоросжигание гораздо безопаснее для населения, чем пожары на полигонах с твердыми отходами.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что поправку сенатора добавили в законопроект "прицепом".

- Сжигание мусора - это больная для людей тема, ее нельзя принимать, не выслушав доводы правительства и мнение экспертов, - подчеркнула зампред ГД.

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