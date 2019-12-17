Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Поправка была предложена сенатором Алексеем Майоровым. Он счел целесообразным запретить энергетическую утилизацию, иначе говоря, сжигание тех отходов, из которых до этого не были выбраны все полезные фракции.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что ранее правительство предлагало "просто приравнять сжигание к утилизации", однако в Госдуме с такой позицией не согласились.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на заседании ГД заявил, что дальнейшая практика массовых захоронений мусора закладывает бомбу для будущих поколений. По его оценке, регламентированное мусоросжигание гораздо безопаснее для населения, чем пожары на полигонах с твердыми отходами.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что поправку сенатора добавили в законопроект "прицепом".

- Сжигание мусора - это больная для людей тема, ее нельзя принимать, не выслушав доводы правительства и мнение экспертов, - подчеркнула зампред ГД.