Госдума проголосовала за право иностранных студентов на подработку

Иностранные студенты смогут подрабатывать без лишней "бюрократии" - законопроект об этом прошел первое чтение.

Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект касается иностранцев, которые учатся на очной форме в российских вузах, имеющих госаккредитацию. Они получат право на трудоустройство без получения на то соответствующих разрешений. Причем правило будет действовать только на время учебы.

Пока что студенты могут подрабатывать без лишних "бумажек" только в самих же образовательных организациях, а также в хозяйственных обществах, созданных последними.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами подчеркнул, что иностранные студенты благодаря нововведению смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. По его словам, это позволит выполнить задачу президента увеличить минимум в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах.

- Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, - объяснил он то, почему студенты готовы трудиться в свободное от занятий время.