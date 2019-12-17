Госдума учредила свою медаль

Госдума учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства. Решение было принято на заседании нижней палаты.

Думской медалью будут награждаться граждане РФ за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма. При этом представляемый к награждению медалью не должен на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации или заксобрания в регионе.

Также лауреатами могут быть иностранные граждане - за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Россией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.

За год медаль могут получить не более пяти человек. Само вручение будет проходить один раз в год - в торжественной обстановке в канун Дня российского парламентаризма.

На лицевой стороне награды изобразят нынешнее здание палаты на Охотном ряду, а на оборотной - Таврический дворец.