Государство будет субсидировать съемки фильмов в России с участием иностранных кинокомпаний

Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок от кинокомпаний на субсидии для организации производства иностранных фильмов в России.

Новое направление поддержки экспорта услуг (программа рибейтов) предполагает компенсацию 30-40% расходов на производство зарубежных художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, которые будут сниматься в России.

При господдержке кинофильмы и мультфильмы могут стать в будущем для России не менее важной статьей экспорта, чем зерно или металлы

Российские производители сериалов и анимации активно работают с зарубежными партнерами, чтобы получить у них заказы на реализацию проектов по программе рибейтов. Запросы уже начали поступать от американских, британских и индийских компаний, а также из Китая, рассказал гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. По его словам, программа рибейтов позволит привлечь в страну крупнейших кинопроизводителей. Вскоре по местам съемок поедут еще и туристы. Яркий пример - Териберка, где снимался "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Самый передовой регион в плане рибейтов - Калининград. Рибейты также хорошо зарекомендовали себя в Москве, Ульяновске, Краснодаре, Адыгее и многих других регионах. А недавно на Форуме российско-китайского сотрудничества в городе Санья объявлено, что первые российские рибейты получат китайские кинематографисты.

Все развитые страны поддерживают эту систему. Чтобы рибейты заработали в России, нужно их правильно продвигать за рубежом. Как пояснил руководитель "Русского офиса кинокомиссий" Валерий Купеев, потребуется правильное объяснение на языке кинопроизводителей, помощь кинокомиссии и проведение встреч, которые бы показывали, что представляет собой Россия в плане производства. Для зарубежных партнеров есть очевидный плюс: стоимость кинопроизводства в России на порядок дешевле, чем в других странах.

В этом году в Москве прошел первый международный форум Key Buyers Event, на котором российские кинокомпании показали международным закупщикам и дистрибуторам наши фильмы и сериалы. Представители 50 ведущих мировых кинокомпаний отсмотрели 119 проектов.

Киноиндустрия может занять одно из ведущих мест в экономике. Выручка от российских фильмов, проданных за рубеж в 2018 году, по открытым данным, составила 27 миллионов долларов, что в 27 раз больше показателей 2010 года. Российские кинокомпании активно завоевывают мир. Например, отечественные проекты уже добились внушительного успеха в Латинской Америке, где предпочитают фильмы ужасов. В Бразилии на сеансы хоррора "Невеста" продано 310 тысяч билетов, а общая касса составила 1,4 миллиона долларов. В ноябре в более чем 250 кинотеатрах Бразилии стартовала премьера фильма студии Wizart "Снежная Королева: Зазеркалье".

Мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист "Оскара". Фото: Константин Бронзит.

Самый успешный экспортный мультпроект - "Маша и Медведь". Мультсериал переведен на 25 языков и транслируется в 100 странах. В Индонезии девочек даже стали называть именем Маша. Права на трансляцию мультсериалов "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины" приобретали в США, Израиле и Турции.

"Мы в "Союзмультфильме" учимся создавать проекты для международного рынка, - говорит директор киностудии Борис Машковцев. - И наиболее перспективным инструментом в этой области мы видим механизм копродукции. Сейчас совместно с французской компанией CYBER GROUP мы адаптируем два наших фильма для дистрибуции за рубежом".

Особый интерес к фильмам из России проявляют Китай и другие азиатские рынки. Любимыми мультфильмами юных жителей Поднебесной стали "Маша и Медведь" и "Смешарики", рассказали "РГ" в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей. "Смешарики", получившие в Китае название "Kikoriki", транслируются в эфире на центральном китайском телевидении (CCTV) с 2011 года. Также для китайского рынка был создан специальный сезон "Крош и Панда".

Два полнометражных анимационных фильма "Фиксики: Большой секрет" и "Фиксики против кработов" также выйдут на китайском рынке. Соглашение об этом подписала компания "Централ Партнершип" летом 2019 года. Проект "Фиксики" настолько популярен в КНР, что совокупное число просмотров в Китае превысило 10 миллиардов.

Персонажи мультфильмов становятся настоящими брендами, которые появляются в разных сферах и транслируются через различные каналы дистрибуции, в том числе в виде игрушек, детских товаров и услуг, одежды, книг. Walt Disney Company, например, в 2018 году с продажи прав на использование персонажей заработала 53 миллиардов долларов, отмечает Елена Мельник, руководитель онлайн-сервиса Brand Hub.