"Яндекс" запустил новый поиск. Чем он лучше - самое главное

Разработчики из "Яндекса" представили обновление поискового механизма под названием "Вега", который будет работать быстрее и дополнится экспертными ответами. Информация об этом опубликована в официальном блоге компании.

Что нового в поиске "Вега":

1. Обработка поисковых запросов происходит быстрее, при этом поисковая база выросла вдвое. Этого удалось добиться за счет создания "смысловых кластеров" из близких по смыслу веб-документах. Когда пользователь отправляет поисковый запрос, поиск осуществляется не во всей базе, а только в подходящих по смыслу кластерах документов.

"Теперь "Яндекс" может находить даже такие страницы, которые могут потребоваться пользователям один или два раза в год", - говорят в компании.

2. Технология пререндеринга - предварительной загрузки результатов - позволяет формировать результаты поиска заранее, в процессе набора запроса, и выводить их сразу же, как только будет нажата кнопка "Найти". Время поиска при этом может сократиться в десятки раз. На часть запросов поисковик может ответить прямо на странице результатов - пользователю не нужно переходить на страницу.

3. Экспертные ответы теперь могут отображаться прямо в результатах поиска. Они написаны понятным языком и помогают пользователю быстрее получить ответ на вопрос. Особым образом отобранные эксперты начали сотрудничать с "Яндексом" в текущем году, каждый из них профессионально разбирается в своей теме. Кроме того, эксперты оценивают, насколько правильно страницы из поисковой выдачи отвечают на вопросы пользователей, и повышают в поиске более качественный контент.

4. Поиск осуществляется с учетом не только города, но и района проживания. Это позволяет найти, к примеру, сантехника или репетитора в соседнем доме или в пределах одного квартала. Поиск квалифицированных специалистов облегчает карта. Кроме того, ранее в этом году заработал "Яндекс.Район" - социальная сеть для соседей, в котором можно было решать любые вопросы с людьми, живущими неподалеку. Теперь в ней доступны домовые чаты.