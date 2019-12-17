Идеолог нашумевшего плана пенсий для французов отправился в отставку

У противников французской пенсионной реформы, спровоцировавшей масштабные акции протеста и забастовки по всей стране, наконец появился повод для радости. В отставку ушел Жан-Поль Дельвуа, главный архитектор этого документа или, как зовут его местные СМИ, "министр пенсий".

Впрочем, чрезмерно торжествовать протестующим пока рано. К отставке Дельвуа подтолкнули не забастовки и недовольство народа, а скандал, связанный с дополнительными источниками дохода.

Дельвуа уличили в одновременной работе на страховую сферу, что бросало тень на предложенную им реформу пенсий

Около десяти дней назад стало известно, что Дельвуа якобы "забыл", как он сам выразился, сообщить специальному органу, ответственному за прозрачность государственной службы, о 13 должностях, которые он занимал в разных организациях параллельно с чиновничьей работой. Отметим, что все госслужащие, приступающие к своим обязанностям, должны заполнить соответствующую анкету и отчитаться о "внеслужебных" занятиях. По словам Дельвуа, большинство из этих постов он занимал на безвозмездной основе. Но некоторые из них все же приносили ему доход - например, должность председателя в аналитическом центре Parallaxe, где он за два года заработал около 140 тысяч евро. А согласно 23 статье французской конституции, госслужащим запрещено иметь дополнительные источники заработка. Так что делать нечего: Дельвуа пообещал вернуть все заработанные "на стороне" деньги и покинуть пост, чтобы не ставить под угрозу и не наносить урон репутации своего же детища - столь нужной, по его мнению, пенсионной реформы.

Ведь подобный скандал - настоящий подарок для противников пенсионных перемен и оппозиции, которые не преминули указать на то, что не случайно реформой занялся человек, который, как оказалось, еще и занимал административную должность в Институте подготовки специалистов по страхованию. "А вот мир страховщиков не "забыл" заявить о своих связях с пенсионной реформой", - заявил депутат партии "Неподчинившаяся Франция" Адриен Катенан. Не остался в стороне и председатель Всеобщей конфедерации труда Франции Филипп Мартинез: "Когда у вас такие связи с миром страхования... это как-то не вызывает доверия".

Однако, судя во всему, ни подобный скандал, ни широкомасштабные забастовки граждан, которые привели к почти полной парализации страны, не способны "свернуть" правительство Макрона с рельсов пенсионных преобразований. Как уже заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, "никаких магических заявлений, которые смогут прекратить манифестации, не будет". "Люди не поверят нам, пока не увидят эффект от того, что мы делаем", считает политик, уверенный, что сейчас правительству нужно всерьез заняться тем, чтобы доходчиво объяснить гражданам то, что им предлагают. Да, власти решили пойти на некоторые уступки недовольным: так, к примеру, некоторые изменения касаемо возраста выхода на пенсию коснутся только тех, кто родился позже 1975 года, а для остальных все останется неизменным. Однако сам пенсионный возраст все же повысят в 2027 году несмотря ни на что, а соответствующий закон могут принять уже к концу следующего года. При этом постепенно новая система начнет внедряться уже с 2022 года.