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17.12.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Программа передач

Информационную систему ЖКХ ждет модернизация
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. ГИС ЖКХ передана из ведения Минкомсвязи министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Минстрой, получив функции заказчика, станет ответственным за координацию работ по эксплуатации и модернизации системы. Предполагается, что это даст возможность министерству аккумулировать информацию о состоянии этой сферы и положительно повлияет на регулирование в области ЖКХ. Кроме того, ведомство сможет более полно и всесторонне отвечать на обращения граждан и организаций.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Как снизить плату за услуги ЖКХ и проверить платежку

В ГИС ЖКХ собрана информация о жилищном фонде, о работах по содержанию и ремонту общего имущества, о размере платы за жилье и коммунальные услуги, размере задолженности и пр. В системе содержатся данные от 100 тысяч поставщиков информации, сведения об 1,5 миллиона домов, более 100 миллионах лицевых счетов, о миллиарде платежей. "Вместе с тем при создании системы не полностью учитывались потребности органов власти и участников рынка, - говорит депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. - Не реализованы сервисы, которыми могли бы воспользоваться участники сферы ЖКХ. Модель накопления данных, централизованная на федеральном уровне, не стимулирует уменьшение бумажного документооборота. Она слишком громоздка, не справляется с потоком вводимой информации, не позволяет пользоваться ею в повседневной жизни". В связи с этим, по словам депутата, и было принято решение о передаче функций заказчика минстрою, поскольку только ему понятна специфика функционирования отрасли. "Предполагается, что это позволит изменить алгоритм работы технологического наполнения системы", - добавляет Качкаев.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минкомсвязи Правительство Минстрой Законодательная власть Госдума

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