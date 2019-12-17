В последние несколько лет Государственная дума уделяет особое внимание улучшению ситуации на рынке долевого строительства. В 2017 году мы приняли закон, в соответствии с которым был создан специальный компенсационный фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих деньги дольщиков. Благодаря этому фонду в текущем году было введено в эксплуатацию десять домов-долгостроев, и ключи от квартир получили 4 тысячи участников долевого строительства. В ближайшие недели планируется достроить еще шесть таких домов и обеспечить квартирами порядка 2,5 тысячи человек.

Напомню также, что осенью нами был принят закон, который предусматривает возможность выплаты возмещения за недостроенное жилье дольщикам - членам жилищно-строительных кооперативов. Речь идет о кооперативах, созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов. Ранее у членов ЖСК не было возможности получить возмещение в денежной форме и купить долгожданную квартиру: они могли рассчитывать только на достройку дома. Сейчас у них такое право появилось.

Кроме того, на прошлой неделе в третьем окончательном чтении нами был поддержан закон, освобождающий компенсационные выплаты участникам долевого строительства от налога на доходы физических лиц. Причем этот закон касается не только возмещений из средств, внесенных застройщиками в компенсационный фонд, но и выплат из бюджета. Такие выплаты начались в декабре и коснулись уже около 5 тысяч семей.

Помимо этого, в прошлую пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает сразу несколько важных изменений, направленных на усиление защиты прав дольщиков.

Во-первых, он позволяет использовать средства компенсационного фонда на достройку того или иного жилого дома вне зависимости от того, уплатил ли застройщик взнос по соответствующему объекту. Таким образом, более 30 млрд рублей, которые находятся сегодня в компенсационном фонде, можно будет намного активнее использовать для завершения строительства проблемных домов.

Во-вторых, этот законопроект распространяет все новые положения по процедуре банкротства застройщиков, ускоряющие данный процесс, на те дела, которые были открыты до 1 января 2018 года. Благодаря этому в старых делах о банкротстве можно будет оперативно перейти от стадии наблюдения к конкурсному производству.

В-третьих, мы намерены установить более жесткие требования по отношению к арбитражным управляющим: они должны будут предоставлять все документы, необходимые для принятия решения о достройке проблемных объектов, в трехдневный срок.

В-четвертых, предлагается оптимизировать работу Фонда защиты прав дольщиков, который занимается формированием и распределением средств компенсационного фонда. С нашей точки зрения, внутри него нужно сконцентрировать работу и технического заказчика, и застройщика, упразднив дочерние организации Фонда.

Необходимость этого связана с тем, что в следующем году значительно возрастет объем осуществляемого строительства.

В-пятых, законопроект предоставляет застройщикам право направлять средства с расчетного счета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий. Одновременно он ограничивает возможность выплаты с расчетного счета застройщика сумм по исполнительным листам до выполнения всех обязательств перед дольщиками.

Надеюсь, что в феврале 2020 года этот закон уже заработает, и достройка проблемных объектов будет проводиться быстрее и эффективнее.