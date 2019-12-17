Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда Всероссийской политической партии "Достойная жизнь" уведомляет о проведении учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием "Всероссийская политическая партия "Достойная жизнь" 25 января 2020 года в городе Москве по адресу: ул. Пушечная, 9/6, стр. 1.

Начало регистрации делегатов: 11 час. 30 мин. (время московское). Контакты организационного комитета: +7 (968) 933-97-99; эл. почта: dostoinaya-zhizn@yandex.ru.