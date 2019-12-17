Как беглый российский банкир в Лондоне обвиняемым стал

Известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Признаки преступления были вскрыты в ходе расследования убийства московского бизнесмена Александра Минеева. Последние годы Горбунцов живет в Лондоне и оттуда дает показания российским судам и следователям. Он много раз был свидетелем. Обвиняемым признан в первый, но, возможно, не последний раз.

В январе 2014 года на одной из центральных улиц Королева средь бела дня киллер в упор расстрелял автомобиль миллиардера Александра Минеева. Стрелял через пассажирское стекло, за которым сидел предприниматель. Минеев умер на месте.

Люди постарше, наверное, помнят компанию "Партия", торговавшую бытовой техникой. Ее в 1990-е создал Минеев. В 2000-е он стал миллиардером. Небольшой частью его "империи" было ООО "Гоголь-Моголь". Оно строило элитный коттеджный поселок в Тверской области. Фирме принадлежало немалое имущество.

Компанию должны были унаследовать четверо детей Минеева, но она отошла другим людям. Следствие проверяло версию о связи убийства с попыткой захвата активов. Под подозрение сначала попали экс-подчиненные Минеева. Но недавно всплыли факты о других людях и настолько серьезные, что решение о возбуждении нового дела принял лично руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ генерал-майор юстиции Ростислав Рассохов.

В списке подозреваемых - восемь человек. Как пишут СМИ, Горбунцова следствие считает организатором преступной группы, которая спустя полгода после убийства Минеева приступила к захвату его активов. В постановлении о возбуждении дела утверждается, что в ход шли фиктивные документы, включая поддельные векселя. Целью был захват 100 процентов долей "Гоголь-Моголя", и это была многоходовая операция.

По версии следствия, в июле 2014 года группа обманом сместила гендиректора "Гоголь-Моголя" Сергея Гузуна и поставила на его место Екатерину Яковлеву, одну из фигуранток дела. Фамилии остальных - Каледин, Шибаков, Веденин, Ваньков, Тарасов и Винс. Пока их обвиняют в мошенничестве, но не исключено, что обвинят и в более серьезных свершениях. Напомним, что дело об убийстве Минеева еще не раскрыто.

В СК полагают, что группа Горбунцова обманом похитила 11 земельных участков, 60 недостроенных коттеджей, автомобили, катера, дороги и прочее - всего на 504 миллиона рублей. Для этого она переоформила 100 процентов долей "Гоголь-Моголя" на подконтрольное ей ООО "Кредитное товарищество", которое затем продало эти активы другой подконтрольной структуре - ООО "Новоселье". Это дало группе возможность полностью распоряжаться имуществом. Учитывая факт сговора, такие действия уже тянут лет на 10 колонии строгого режима. А были, возможно, и другие преступления.

Как писали СМИ, почти все предполагаемые мошенники являлись фигурантами дела о хищении и других активов Минеева - гонконгской компании Crazy Dragon. Она владела площадями в 21 торговом центре Москвы, стоимость которых шесть лет назад оценивалась в 1 млрд долларов США. Площади были оформлены на восемнадцать ООО, управление которыми осуществлялось через офшоры в Белизе и на Сейшельских островах.

Эта история широко освещалась в СМИ: в какой-то момент у всех 18 компаний внезапно сменились учредители и руководители, а вскоре после этого Минеева убили. Пока адвокаты его наследников возвращали контроль над предприятиями, собственник сменился в Crazy Dragon. Им стала компания FORUS Corporation, которую в публикациях тех лет называли подконтрольной Горбунцову. В 2018 году в столичный офис FORUS Corporation нагрянули сотрудники ФСБ, изъяли документы и задержали адвоката Вадима Веденина. Он был отправлен в СИЗО. Остальные фигуранты успели сбежать из России и были арестованы заочно.

Так кто он такой, этот Герман? Ирония в том, что он давно известен правоохранителям, причем как их верный помощник. Горбунцов выступал свидетелем по громким уголовным делам о коррупции, финансовых махинациях и покушении на убийство. На скамье подсудимых оказывались разные люди. Показания Германа помогали отправить их за решетку. За это необычное умение журналисты прозвали его "серийным" и "вечным" свидетелем.

"Он как хамелеон из раза в раз умело переходил из статуса обвиняемого на роль серийного свидетеля, а следствие с удовольствием принимало его игру", - такое мнение высказал известный журналист Олег Лурье. До последнего времени Горбунцов находился по "нужную" сторону правосудия, хотя теперь, возможно, его роль в этих процессах будет переосмыслена.

Впервые его имя "выстрелило" в 2008 году, когда ФСБ задержала сотрудников департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД России майоров Дмитрия Целякова и Александра Носенко. Они участвовали в расследовании дел о незаконном выводе "черными банкирами" российских капиталов за рубеж.

Однако их самих арестовали по обвинению в вымогательстве 1,5 миллиона евро у председателя правления Инкредбанка Германа Горбунцова и Петра Чувилина, которого СМИ называют близким соратником Горбунцова. В то время он был вице-президентом Инкредбанка и гендиректором хоккейного клуба "Спартак". А Горбунцов к тому же возглавлял правление этого клуба.

Показания Германа сыграли свою роль - милиционеров признали виновными в мошенничестве и приговорили к шести и пяти с половиной годам заключения. Они вину отрицали, заявляя, что были оговорены и стали жертвой провокации из-за проводившегося ими расследования об "отмывании" пяти миллиардов долларов.

Горбунцов сыграл важную роль и в расследовании покушения на банкиров - отца и сына Александра и Владимира Антоновых. В 2009 году мартовским утром на улице Расплетина в Москве киллеры пытались расстрелять их из автомата. Банкиры чудом выжили и покинули Россию. Владимир переехал в Лондон, а его отец - в Вильнюс.

Через несколько месяцев киллеров задержали. По сообщениям СМИ, ими оказались жители Чечни, которые ранее совершили убийство экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева. В данном случае Горбунцов "всплыл" в 2012 году, когда написал в СКР явку с повинной. Он сообщил, что причиной нападения... стала сделка по продаже "Конверсбанк-Москва" в 2006 году.

Беглый банкир Герман Горбунцов не раз выступал свидетелем по громким уголовным делам о коррупции, финансовых махинациях и покушении на убийство, а теперь сам может оказаться на скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве

"В ноябре 2006 года Горбунцов приобрел у владельцев "Конверс групп" Владимира и Александра Антоновых "Конверсбанк-Москва", - пишет Олег Лурье. - В 2008 году Горбунцов и его безопасник Чувилин предъявили Атноновым претензию, что в купленном Горбунцовым банке при покупке осталась незакрытой "дыра" в более чем 50 миллионов долларов... Следствие рассматривало в качестве подозреваемого в организации убийства и Горбунцова... ведь он был единственным из всех возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем - банк и все активы остались ему".

Однако и в этом случае он "ограничился" ролью свидетеля. Явку с повинной Горбунцов писал из Лондона, куда перебрался на жительство. В качестве одной из причин переезда СМИ называли возможную связь Горбунцова с осужденным на 19 лет финансистом Алексеем Френкелем - заказчиком убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова. Хотя причастность Германа к этому преступлению никто не доказал.

Некоторые связывают переезд в Лондон с так называемым молдавским следом. Упомянутый выше Дмитрий Целяков поделился с журналистами своим мнением о Горбунцове. По данным СМИ, через банки Германа могли проходить миллиарды, часть из которых позже нашли в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Да-да, Горбунцов засветился и в этом громком деле, где тоже выступил в роли свидетеля. Согласно озвученной в прессе версии, деньги проходили через молдавские банки со счетов небольших российских банков. По такой же схеме, как считают правоохранители, с помощью фиктивных сделок уходили за рубеж деньги, похищенные финансистом Уильямом Браудером, который прячется от российского правосудия в Лондоне.

"Транзиты через Молдавию раньше не делались, это открыл Герман Валерьевич Горбунцов", - заявил в одном из интервью Дмитрий Целяков.

По информации СМИ, в 2008 году Горбунцов приобрел молдавский банк Universalbank и вместе с ним - молдавское гражданство. Он перебрался жить в Кишинев и, вроде бы, был вхож в самые высшие круги. Из Кишинева Герман и перебрался в Англию. Должно быть, в Молдавии у него не просто что-то не сложилось, а возник серьезный конфликт.

Иначе трудно объяснить тот факт, что в 2012 году некий Виталий Прока, которого пресса именует то румынским, то молдавским киллером, в Лондоне подкараулил Горбунцова на улице и выстрелил в него. Экс-банкир получил шесть огнестрельных ранений, но ему повезло, он сумел выжить.

Убийцу задержали, сейчас он отбывает срок в Румынии, где его приговорили почти к 22 годам тюрьмы за попытку заказного убийства местного криминального авторитета. В 2017 году Прока дал сенсационное интервью и заявил, что заказчиком покушения на Горбунцова был на тот момент лидер правящей Демократической партии Молдавии олигарх Влад Плахотнюк.

В прессе Плахотнюка называли "серым" правителем Молдавии, обвиняли его в создании совместно с группой финансистов так называемого молдавского "ландромата" и считали куратором процесса отмывания миллиардов долларов через местные банки. Вспоминая слова Целякова, возникает вопрос о том, не мог ли Горбунцов участвовать в этой схеме?

А если еще предположить, что он в какой-то момент серьезно поссорился с Плахотнюком, по сути покровителем механизма перекачивания миллиардов за рубеж, то слова Проки уже не покажутся пустой фантазией. К тому же Плахотнюк, как пишут СМИ, сейчас и сам находится в бегах.

Историей с молдавским "ландроматом" интересовалось и российское следствие в рамках расследования уголовного дела против Захарченко, в квартире у которого была найдена валюта на 9 млрд рублей. Горбунцов в своем, как тонко подметили журналисты, стиле выступил в этом процессе свидетелем. Показания он давал из Лондона.

Именно господин Горбунцов дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко ежемесячно выплачивалось по 150 тысяч долларов за покровительство со стороны полковника. При этом происхождение миллиардов, найденных в квартире полковника, в суде не рассматривалось. Не пролил на это свет и Горбунцов...

Полковник получил 12 с половиной лет лишения свободы и штраф в 117 миллионов рублей, а также был лишен госнаград и спецзвания "полковник". То есть понес наказание, как это уже бывало с теми, кого обличал Горбунцов. Сам же Герман снова выступил лишь в качестве свидетеля. Однако, как и в случае с другими делами, показания "серийного свидетеля" Горбунцова фактически не попали в обвинительное заключение. Захарченко, как писали СМИ, в итоге был осужден за получение в виде взятки скидочной карты элитного ресторана La Maree от его владельца Меди Дусса, а также за вмешательство в ход расследования дела о хищении средств вкладчиков Нота-Банка.

По мнению Олега Лурье, обвинение Горбунцова в захвате собственности Минеева может стать первым шагом к наказанию экс-банкира. Если, конечно, ему не удастся в очередной раз изменить статус обвиняемого на статус свидетеля.