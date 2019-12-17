Киевская полиция применила газ против демонстрантов под Радой

Митинг противников земельной реформы на Украине под стенами Рады перешел в "рукопашную": Полицейским пришлось применить слезоточивый газ против участников демонстрации, которые ведут себя крайне агрессивно. Подробности с места событий передает портал strana.ua.

Как сообщают украинские СМИ, сегодня нардепы могут заняться поправками к законопроекту во втором чтении, который фактически "распечатывает" земельный рынок на Украине, разрешая продавать сельскохозяйственные угодья в том числе иностранцам. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Ранее "РГ" писала о том, что реформа, вызывающая массовое недовольство в обществе, может привести к серьезному политическому кризису. В нескольких областях Украины уже начались протесты крестьян, перекрывающих трассы при поддержке националистически настроенных активистов. А на прошлой неделе они перекинулись и под стены Верховной рады - волну возмущения оперативно оседлала оппозиция: "Батькивщина" во главе с экс-премьером Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщают очевидцы, защитники родной земли вооружились против полиции палками, копьями и даже орудием пролетариата - булыжниками. В общем, разве что не вилами. Одного из стражей порядка они облили зеленкой. В ответ полиция применила газ, а заодно не позволила разгоряченным аграриям разбить палатки возле Рады. "РГ" следит за развитием событий.