Клуб Единой лиги "Парма" вступил в борьбу за Кубок РФ по баскетболу

В розыгрыше мужского Кубка страны, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), пришла пора вступить в борьбу за трофей командам Единой лиги ВТБ. Первой это сделала "Парма". Пермяки на выезде уступили представителю Суперлиги 1 БК "Самара" (71:72), но четвертьфинал играется из двух матчей. Впереди ответная встреча.

Напомним, что изначально в розыгрыш Кубка России заявились 36 коллективов из первого (16) и второго (14) дивизионов Суперлиги, участники Единой лиги "Парма" и БК "Нижний Новгород", а также четыре молодежные команды ("Самара-2", "Автодор-2", УНИКС-2 и "Енисей-2").

После нескольких этапов розыгрыша в борьбе остались шесть клубов Суперлиги 1, к ним с четвертьфинала присоединились "Парма" и "Нижний Новгород". Выяснять отношения на этой стадии начали команды Суперлиги 1, игравшие друг против друга. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) на своей площадке разгромил ярославский "Буревестник" с разницей "плюс 26" - 98:72. Перед ответной игрой, назначенной на 24 декабря, здесь интрига минимальна. В другой паре сюжет поинтереснее. "Купол-Родники" у себя дома в Ижевске взял верх над "Уралмашем" из Екатеринбурга со счетом 85:80. Повторная встреча состоится 26 декабря в Верхней Пышме Свердловской области.

По специальному регламенту Кубка России в матчах турнира запрещено участвовать легионерам, поэтому сила команд Единой лиги и Суперлиги отчасти нивелируется. За "Парму", к примеру, выступают американец Лоренцо Уильямс, латвиец Марек Мейерис, литовцы Эйгирдас Жукаускас и Адас Юшкевичюс, уже дважды в этом сезоне набиравший за матч более 30 очков. У "Самары" же только один варяг задействован в чемпионате России - американец Баден Яксен (при рождении - Декстер Стрикленд). Он выпускник престижного в баскетбольном плане Университета Северная Каролина, где учился и играл величайшая звезда НБА Майкл Джордан. Но всем перечисленным исполнителям из состава соперников в кубковых матчах выходить на площадку нельзя.

В Самаре волжане же во второй четверти лидировали с разницей в десять очков. Но в третьей десятиминутке "Парма" переломила ход борьбы, догнала хозяев, и дальше игра пошла на равных. В напряженной концовке все решила реализация штрафных бросков. На последней минуте при счете 71:70 в пользу гостей Артем Забелин мог увеличить перевес до трех очков, но оба раза промахнулся. В ответной атаке "Самары" сфолил недавно перебравшийся в Пермь на правах аренды из "Химок" игрок сборной России, участник чемпионата мира 2019 Евгений Валиев. Волжанин Максим Дыбовский дважды был точен, установив окончательный результат - 72:71 в пользу действующего чемпиона Суперлиги 1.

Самыми результативными у победителей стали Антон Глазунов (23 очка, в том числе пять дальних попаданий) и Владимир Пичкуров (17), в составе обладателя Кубка страны 2018/19 "Пармы" отличился Глеб Шейко (15).

- Всегда так получается: легкое начало, есть преимущество, и соперник вроде бы не сопротивляется. Но подуспокоились, решили, наверное, что "Парма" перестанет бороться, оставив силы на ответную игру. И хотя матч завершился нашей победой, хочу принести свои извинения болельщикам: мы играли плохо, - приводит слова наставника БК "Самара" Игоря Грачева клубная пресс-служба. - Наверное, я правильно не донес ребятам, что дома нужно выигрывать намного больше, чтобы был какой-то задел. Ведь наверняка всем было понятно, что на своей площадке "Парма" будет действовать по-другому. Вот у них Глеб Шейко, не имея никакой игровой практики, не выступая практически нигде, был мотивирован, вышел доказывать тренеру свою состоятельность. У нас же все было по-другому. И если бы не удачная, очень хорошая игра Антона Глазунова - мы бы в этом матче потерпели поражение.

Еще один клуб Единой лиги "Нижний Новгород", выступающий на континентальной арене в Лиге чемпионов ФИБА, 25 декабря сыграет в Ревде Свердловской области против местной команду Суперлиги 1 ТЕМП-СМЗ-УГМК. Ответная матч в этой четвертьфинальной паре пройдет на берегах Волги 28 декабря.