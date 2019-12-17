Клуб Единой лиги "Парма" вступил в борьбу за Кубок РФ по баскетболу

Новости

В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик 04:51
Россия и Китай призвали ООН оказывать гуманитарную помощь КНДР 04:25
В Индии показали действующее российское вооружение 04:16
Компания SpaceX успешно запустила ракету со спутником связи 03:57
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка 03:32
Американские компании в январе увеличат добычу сланцевой нефти 03:25
Кофейная компания в Шотландии наймет жильца в замок 03:09
Boeing приостановит сборку лайнеров модели 737 MAX 02:55
Один человек скончался в результате подрыва автомобиля в Сирии 02:33
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист кандидатов на "Оскар" 02:19
Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован 01:46
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР 01:22
Акции Boeing резко подешевели 00:50
СМИ: Расширение полномочий Зеленского признано в суде неконституционным 00:42
Трамп будет "разочарован", если Пхеньян продолжит ядерные разработки 00:21
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах 16.12.2019
Борис Джонсон завершил формирование костяка нового кабинета 16.12.2019
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде 16.12.2019
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине 16.12.2019
Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген 16.12.2019
Власти Украины собираются ввести двойное гражданство 16.12.2019
Пассажиры смогут купить билеты на поезд со скидкой 30% 16.12.2019
Владимир Путин подписал закон о донном грунте 16.12.2019
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 16.12.2019
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 16.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
17.12.2019 03:43
Рубрика: Спорт

Клуб Единой лиги "Парма" вступил в борьбу за Кубок РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В розыгрыше мужского Кубка страны, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), пришла пора вступить в борьбу за трофей командам Единой лиги ВТБ. Первой это сделала "Парма". Пермяки на выезде уступили представителю Суперлиги 1 БК "Самара" (71:72), но четвертьфинал играется из двух матчей. Впереди ответная встреча.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что изначально в розыгрыш Кубка России заявились 36 коллективов из первого (16) и второго (14) дивизионов Суперлиги, участники Единой лиги "Парма" и БК "Нижний Новгород", а также четыре молодежные команды ("Самара-2", "Автодор-2", УНИКС-2 и "Енисей-2").

Завершился второй этап чемпионата России по баскетболу 3х3

После нескольких этапов розыгрыша в борьбе остались шесть клубов Суперлиги 1, к ним с четвертьфинала присоединились "Парма" и "Нижний Новгород". Выяснять отношения на этой стадии начали команды Суперлиги 1, игравшие друг против друга. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) на своей площадке разгромил ярославский "Буревестник" с разницей "плюс 26" - 98:72. Перед ответной игрой, назначенной на 24 декабря, здесь интрига минимальна. В другой паре сюжет поинтереснее. "Купол-Родники" у себя дома в Ижевске взял верх над "Уралмашем" из Екатеринбурга со счетом 85:80. Повторная встреча состоится 26 декабря в Верхней Пышме Свердловской области.

По специальному регламенту Кубка России в матчах турнира запрещено участвовать легионерам, поэтому сила команд Единой лиги и Суперлиги отчасти нивелируется. За "Парму", к примеру, выступают американец Лоренцо Уильямс, латвиец Марек Мейерис, литовцы Эйгирдас Жукаускас и Адас Юшкевичюс, уже дважды в этом сезоне набиравший за матч более 30 очков. У "Самары" же только один варяг задействован в чемпионате России - американец Баден Яксен (при рождении - Декстер Стрикленд). Он выпускник престижного в баскетбольном плане Университета Северная Каролина, где учился и играл величайшая звезда НБА Майкл Джордан. Но всем перечисленным исполнителям из состава соперников в кубковых матчах выходить на площадку нельзя.

Баскетболисты "Химок" обновили два рекорда сезона в Единой лиге ВТБ

В Самаре волжане же во второй четверти лидировали с разницей в десять очков. Но в третьей десятиминутке "Парма" переломила ход борьбы, догнала хозяев, и дальше игра пошла на равных. В напряженной концовке все решила реализация штрафных бросков. На последней минуте при счете 71:70 в пользу гостей Артем Забелин мог увеличить перевес до трех очков, но оба раза промахнулся. В ответной атаке "Самары" сфолил недавно перебравшийся в Пермь на правах аренды из "Химок" игрок сборной России, участник чемпионата мира 2019 Евгений Валиев. Волжанин Максим Дыбовский дважды был точен, установив окончательный результат - 72:71 в пользу действующего чемпиона Суперлиги 1.

Самыми результативными у победителей стали Антон Глазунов (23 очка, в том числе пять дальних попаданий) и Владимир Пичкуров (17), в составе обладателя Кубка страны 2018/19 "Пармы" отличился Глеб Шейко (15).

Фото: https://www.euroleague.net/
"Химки" победили немецкую "Альбу" в баскетбольной Евролиге

- Всегда так получается: легкое начало, есть преимущество, и соперник вроде бы не сопротивляется. Но подуспокоились, решили, наверное, что "Парма" перестанет бороться, оставив силы на ответную игру. И хотя матч завершился нашей победой, хочу принести свои извинения болельщикам: мы играли плохо, - приводит слова наставника БК "Самара" Игоря Грачева клубная пресс-служба. - Наверное, я правильно не донес ребятам, что дома нужно выигрывать намного больше, чтобы был какой-то задел. Ведь наверняка всем было понятно, что на своей площадке "Парма" будет действовать по-другому. Вот у них Глеб Шейко, не имея никакой игровой практики, не выступая практически нигде, был мотивирован, вышел доказывать тренеру свою состоятельность. У нас же все было по-другому. И если бы не удачная, очень хорошая игра Антона Глазунова - мы бы в этом матче потерпели поражение.

Еще один клуб Единой лиги "Нижний Новгород", выступающий на континентальной арене в Лиге чемпионов ФИБА, 25 декабря сыграет в Ревде Свердловской области против местной команду Суперлиги 1 ТЕМП-СМЗ-УГМК. Ответная матч в этой четвертьфинальной паре пройдет на берегах Волги 28 декабря.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок