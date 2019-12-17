Кофейная компания в Шотландии наймет жильца в замок

Кофейная компания объявила конкурс на поиск сотрудника, который был бы готов поселиться в средневековом замке на неделю. Временным местом жительства работника станет роскошное поместье Carlowrie в Эдинбурге, построенное в 1852 году. В настоящее время замок является фешенебельным отелем с 12 спальнями.

Как информирует Lonely Planet, соискатель, помимо бесплатного проживания и услуг личного дворецкого, получит зарплату в размере пяти тысяч долларов. Вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, спа-процедуры и пятиразовое питание. Кофе предоставляется в неограниченном количестве.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету все желающие могут подать до 21 декабря.