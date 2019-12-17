Проблема в том, что в России функционирует множество территориально сетевых организаций (ТСО), которые обеспечивают услуги передачи электроэнергии потребителям. У них разные подходы к качеству, надежности и безопасности энергоснабжения.
Сейчас действуют более тысячи ТСО, говорит первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. "Безусловно, не у каждой существует необходимая материально-техническая база и квалифицированный персонал для ликвидации аварий. Не каждая ТСО составляет инвестиционную программу в целях поддержания фондов в оптимальном рабочем состоянии и их обновления", - подчеркнул Селезнев.
В 2013 году правительство приняло решение о консолидации электросетевого комплекса. На первом этапе, в 2014-2017 годах, количество ТСО было сокращено с 3147 до 1675. На втором этапе (2017-2030 годы) планируется объединение ТСО на базе предприятий "Россетей". Сейчас ей и ее дочерним структурам принадлежат 90% магистральных и 70% распределительных сетей страны.
"Зачастую при локальных авариях мелкие ТСО обращаются за помощью к наиболее крупным игрокам рынка, представленным в отрасли, как правило, филиалам МРСК, входящим в ПАО "Россети", - подчеркнул Селезнев.
Для взаимодействия с наиболее крупными ТСО (203 организации) у "Россетей" заключены соглашения, по которым ТСО оказывается содействие в проведении аварийно-восстановительных работ. Кроме того, "Россети" регулярно приглашают ТСО участвовать в учениях для получения навыков совместной ликвидации аварийных ситуаций. В 2019 году проведено 160 учений. Благодаря им удалось снизить среднюю длительность ликвидации последствий аварий на 20%. В 2019 году она составила 1,6 часа.
Отдельно нужно сказать о другой важнейшей проблеме - высоких потерях в электросетях. В группе компаний "Россети" в 2018 году этот показатель составил 8,95%. Ожидаемые потери по итогам 2019 года - 8,74%, а к 2025 году планируется достичь 7,3%. При этом потери в сетях ТСО значительно превышают эти показатели. Многие ТСО работают крайне неэффективно, не вкладываются в модернизацию и уж тем более в развитие электросетевой инфраструктуры. В результате - огромные потери и крайне низкая надежность электроснабжения.
Противники консолидации считают, что она приведет к росту тарифов. Но при консолидации ТСО затраты на их покупку будет возможно окупить за счет эффекта масштаба, без роста тарифа. "Сейчас сделки покупки ТСО не включаются в тариф. Ранее обсуждался вариант их включения в тариф при условии нейтрального на него эффекта, - пояснила аналитик "Финам" Наталья Малых. - Но и при таком подходе окупаться они будут за счет будущей экономии".
В самих "Россетях" подчеркивали, что консолидация экономически целесообразна как с позиции компании, так и с точки зрения потребителя.