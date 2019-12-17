Для линий электропередач штормовой ветер и ледяной дождь - страшнейшие враги, а именно их обещают синоптики в оставшиеся дни декабря на европейской части России. Количество аварий в электросетях снижается, свидетельствуют данные Минэнерго. За 10 месяцев года зафиксировано 11 966 аварий, что на 8% меньше, чем за тот же период 2018 года. Из них к прекращению электроснабжения в объеме более 10 МВт привели 350 аварий (минус 9%). Но пока уровень ЧП, связанных с электроснабжением, все равно достаточно высокий.

Проблема в том, что в России функционирует множество территориально сетевых организаций (ТСО), которые обеспечивают услуги передачи электроэнергии потребителям. У них разные подходы к качеству, надежности и безопасности энергоснабжения.

Сейчас действуют более тысячи ТСО, говорит первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. "Безусловно, не у каждой существует необходимая материально-техническая база и квалифицированный персонал для ликвидации аварий. Не каждая ТСО составляет инвестиционную программу в целях поддержания фондов в оптимальном рабочем состоянии и их обновления", - подчеркнул Селезнев.

В 2013 году правительство приняло решение о консолидации электросетевого комплекса. На первом этапе, в 2014-2017 годах, количество ТСО было сокращено с 3147 до 1675. На втором этапе (2017-2030 годы) планируется объединение ТСО на базе предприятий "Россетей". Сейчас ей и ее дочерним структурам принадлежат 90% магистральных и 70% распределительных сетей страны.

"Зачастую при локальных авариях мелкие ТСО обращаются за помощью к наиболее крупным игрокам рынка, представленным в отрасли, как правило, филиалам МРСК, входящим в ПАО "Россети", - подчеркнул Селезнев.

За 10 месяцев года зафиксировано 11 966 аварий, что на 8% меньше, чем за тот же период 2018 года

Для взаимодействия с наиболее крупными ТСО (203 организации) у "Россетей" заключены соглашения, по которым ТСО оказывается содействие в проведении аварийно-восстановительных работ. Кроме того, "Россети" регулярно приглашают ТСО участвовать в учениях для получения навыков совместной ликвидации аварийных ситуаций. В 2019 году проведено 160 учений. Благодаря им удалось снизить среднюю длительность ликвидации последствий аварий на 20%. В 2019 году она составила 1,6 часа.

Отдельно нужно сказать о другой важнейшей проблеме - высоких потерях в электросетях. В группе компаний "Россети" в 2018 году этот показатель составил 8,95%. Ожидаемые потери по итогам 2019 года - 8,74%, а к 2025 году планируется достичь 7,3%. При этом потери в сетях ТСО значительно превышают эти показатели. Многие ТСО работают крайне неэффективно, не вкладываются в модернизацию и уж тем более в развитие электросетевой инфраструктуры. В результате - огромные потери и крайне низкая надежность электроснабжения.

Противники консолидации считают, что она приведет к росту тарифов. Но при консолидации ТСО затраты на их покупку будет возможно окупить за счет эффекта масштаба, без роста тарифа. "Сейчас сделки покупки ТСО не включаются в тариф. Ранее обсуждался вариант их включения в тариф при условии нейтрального на него эффекта, - пояснила аналитик "Финам" Наталья Малых. - Но и при таком подходе окупаться они будут за счет будущей экономии".

В самих "Россетях" подчеркивали, что консолидация экономически целесообразна как с позиции компании, так и с точки зрения потребителя.