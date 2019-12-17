Курить на кухнях коммуналок могут запретить

Это кухня, коридор, санитарные помещения и так далее, говорится в проекте закона.

Авторами выступили первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Николай Герасименко.

Депутаты предлагают путем принятия такого решения защитить права некурящих граждан, в том числе детей, проживающих в коммунальных квартирах. Из-за вредной привычки соседей они вынуждены фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, говорится в пояснительной записке. А ведь некурящие имеют право на воздух, свободный от табачного дыма, уверены авторы.

Пока что курить нельзя в помещениях общего пользования многоквартирных домов.