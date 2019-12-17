Амбициозный проект с бюджетом 20 миллиардов рублей на первые пять лет (до 2024 года) запущен в России с подачи и под контролем госкорпорации "Росатом". Речь - о создании отечественного квантового компьютера.

Широкомасштабные исследования и разработки при едином управлении и централизованном финансировании разворачиваются в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и ГК "Росатом" о развитии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". По замыслу инициаторов, проект должен объединить усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий.

Сейчас в России на этом перспективном направлении пробуют свои силы многие. На первых позициях совместный научно-образовательный центр ВНИИА им. Духова и МГТУ им. Баумана под названием "Функциональные Микро/Наносистемы" (НОЦ ФМН). Именно в их "чистой комнате" производятся сверхпроводниковые кубиты, на базе которых, в частности, был построен и запущен первый прототип квантового компьютера в России.

Разработки в том же направлении ведут МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", Физический институт им. Лебедева, а также недавно созданный Российский квантовый центр, который возглавил Руслан Юнусов - выпускник физфака МГУ с большим опытом руководящей работы в компаниях инвестиционного и инновационного профиля. Он же руководил разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках Национальной программы "Цифровая экономика".

В марте 2019 года Национальный исследовательский технологический университет МИСиС и Российский квантовый центр под руководством Руслана Юнусова победили в конкурсе "Росатома" и приступили к разработке "дорожной карты" "Квантовые технологии", главная цель которой - создание первого российского квантового компьютера, способного решать сложные практические проблемы. Специалисты РКЦ уже сейчас разрабатывают сверхчувствительные сенсоры, оптические микрорезонаторы, элементы квантовых компьютеров (кубиты), а также системы квантовой криптографии.

Под управлением Руслана Юнусова в РКЦ была привлечена крупнейшая в современной истории России частная инвестиция в науку (более 2 млрд руб.). В 2016 году центр первым в России запустил абсолютно защищенную связь в коммерческих линиях, в мае 2017 года - первую в стране многоузловую квантовую сеть и первый в мире квантовый блокчейн.

Российским квантовым центром привлечена крупнейшая в России частная инвестиция в науку - более 2 миллиардов рублей

А теперь, как рассказали "РГ" в департаменте коммуникаций "Росатома", Руслан Юнусов возглавил специальный Проектный офис, организованный в Цифровом блоке атомной госкорпорации. В числе первоочередных задач - "меры по объединению усилий в разработке квантового программного обеспечения и квантовых алгоритмов, поддержка всех центров компетенции и развитие различных платформ создания кубитов - сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов".

В рамках проекта также планируется формирование единого информационного пространства, организация поддержки участников при работе с интеллектуальной собственностью, запуск новых стартапов. По словам самого Юнусова, "российский квантовый консорциум будет полностью открыт для международного сотрудничества во всех аспектах его работы".

Досье "РГ"

Квантовые компьютеры - это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.

Разработкой квантовых вычислительных устройств на разных элементных базах занимаются практически все крупнейшие глобальные IT-корпорации: Google, Microsoft, Intel, IBM и другие. Экспериментами с квантовыми машинами занимается аэрокосмическое агентство NASA. Уже созданы квантовые симуляторы, которые продемонстрировали преимущество по отношению к классическим машинам, а также первые квантовые компьютеры, к некоторым из них реализован облачный доступ. В октябре 2019 года компания Google объявила о достижении "квантового превосходства": квантовый компьютер корпорации смог за 200 секунд выполнить расчет, на который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit (IBM), по различным оценкам, понадобилось бы от 2,5 дней до 10 тысяч лет.