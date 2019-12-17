Молодежная сборная России (до 20 лет) продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

Наши хоккеисты отправятся туда завтра, где на месте примут участие в двух контрольных встречах - со Словакией и Казахстаном. И уже 26-го числа россияне стартуют на турнире матчем против хозяев льда.

Ну а накануне команда Валерия Брагина провела на учебной базе в Новогорске традиционный день открытых дверей для журналистов.

В "молодежке" Ларионов отвечает за игру в большинстве

Даже на тренировке чувствуется, что молодежный хоккей - это отдельная стихия. Все упражнения скоростные, парни носятся как угорелые туда-сюда - дух захватывает. И это понятно. Уже потом, когда игроки скидывают амуницию, видишь, что они еще скорее подростки, нежели взрослые мужики: совсем худые, поджарые. Хотя на льду никаких скидок на возраст. Когда в самом начале Захар Шабловский больно получает шайбой по ноге, то ползет к бортику сам, без чьей-либо помощи.

"А новый тренер Ларионов здесь?" - спрашивает у нас один из коллег так, словно речь идет о каком-то рядовом специалисте. Между тем Игорь Ларионов, он же Профессор, - культовая фигура отечественного хоккея, и его назначение вместе с легендарным вратарем Николаем Хабибулиным в штаб "молодежки" две недели назад стало целым событием. И, разумеется, он здесь.

Тогда еще было непонятно, чем именно будет заниматься в команде Профессор: формулировка "помощник главного тренера" довольно размытая. Сейчас роли распределены, и Ларионов отвечает за большинство. А еще постоянно общается с ребятами. Смотришь на лед, он что-то втолковывает одному, отвернешься - Игорь Николаевич уже с другим. "Мне интересно дать то, что поможет вернуться к нашему правильному хоккею, от которого мы ушли. Я получаю удовольствие каждый день, хочется донести до ребят именно детали игры, которые очень важны", - рассказывает о своей работе сам Ларионов.

Хабибулин, естественно, занимается с вратарями. Немного непривычно видеть его без амуниции и с клюшкой, самого бросающим по воротам.

Ну а руководит процессом все же Брагин, напоминающий о себе зычными всплесками. "А ну езжай сюда", - командует Валерий Николаевич кому-то из подопечных, и сразу понятно, кто здесь главный. "У меня общее направление", - обрисовывает после свои функции Брагин. - Со мной невозможно не сработаться". Насколько плодотворным будет новое трио, покажет чемпионат мира. Напомним, в последний раз наша сборная брала "золото" турнира в далеком 2011 году.