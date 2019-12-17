"Локомотив" намерен приобрести защитника "Спортинга"

Защитник португальского клуба "Спортинг" Маркос Акунья может стать новичком московского "Локомотива".

Об этом сообщает португальское издание A Bola. Помимо московского клуба на игрока претендует также итальянский "Наполи". Ранее в СМИ появлялась информацию, что Акунья входит в сферу интересов "Зенита".

По данным издания, "Спортинг" намерен получить за трансфер футболиста 10-12 миллионов евро, хотя "Зенит", как пишет A Bola, предлагал за игрока около 16 миллионов евро. В свое время аргентинский футболист перешел в лиссабонский клуб за 9,6 млн евро из аргентинского "Расинга". Контракт футболиста со "Спортингом" рассчитан до 2023 года.