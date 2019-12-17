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17.12.2019 18:27
Рубрика: Экономика

"Лукойл" прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Текст: Сергей Тихонов

Россия имеет ресурсные возможности, чтобы увеличить добычу нефти выше 600 млн тонн к 2030 году. Об этом говорится в прогнозе компании "Лукойл" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", который представил вице-президент компании Леонид Федун, сообщает ТАСС.

Климатическая политика, проводимая ведущими экономиками мира, в прогнозе указывается основным фактором, определяющим дальнейший спрос на углеводороды. Авторы представили три сценария развития рынка: "Равные возможности", "Эволюция" и "Климат".

Ограничения добычи тормозят разработку новых месторождений

В сценарии "Климат", экологическое запреты ужесточатся, спрос на нефть будет расти только до 2027 года, на который придется пик ее потребления. А стоимость барреля может опуститься до 50 долларов. В нашей стране к 2035 году добыча нефти и конденсата упадет ниже 400 млн тонн, причем налоговая нагрузка на отрасль будет расти.

Прогноз "Эволюция" предполагает, что к 2030 году станут доступны технологии добычи трудноизвлекаемых запасов и шельфа. Спрос на жидкие углеводороды возрастет с текущих 100 миллионов до 110 миллионов баррелей в сутки, после чего начнется его плавное снижение. Цены на нефть будут колебаться в коридоре 60-80 долларов за баррель. В налоговой сфере в России ожидается постепенный переход с налогообложения выручки на налогообложение прибыли. Кроме того, авторы прогноза в этом варианте не предполагают снятия с нашей страны большинства принятых санкций.

И наконец, сценарий "Равные возможности" основан на предположении о возможном смягчении экологического законодательства. Именно в нем у России есть все шансы нарастить объемы добычи до 600 млн тонн или даже немного выше к 2030 году. Мировой спрос на нефть суммарно вырастет до 120 баррелей в сутки, а цены за баррель могут подскочить до 90 долларов.

Американские компании в январе увеличат добычу сланцевой нефти

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Относительно сланцевой добычи в США специалисты "Лукойла" предполагают, что к 2025 году ее рост практически прекратится. Совокупно ее производство в мире стабилизируется на отметке 10 млн баррелей в сутки. При этом наибольшим потенциалом для увеличения добычи сланцевой нефти после 2030 года обладают Россия и Китай.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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