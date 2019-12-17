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17.12.2019 17:18
Рубрика: Власть

Матвиенко: Исход кризиса между РФ и ПАСЕ показывает бесполезность санкций

Текст: Галина Мисливская

Окончание кризиса в отношениях России и Совета Европы показывает, что санкции и попытки изоляции оппонента - это путь в никуда, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

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По словам председателя СФ, в России высоко ценят принципиальную личную позицию Паскье по разрешению этого кризиса и необходимости сохранения Совета Европы как действительно общеевропейского института.

"Хорошо, что это осознали большинство наших партнеров в Совете Европы, что необходимо было преодолеть этот кризис и что санкции и изоляция страны - это путь в никуда", - подчеркнула Матвиенко.

"Идеи и участие российских парламентариев вносят неоценимый вклад в нашу работу, как и представители других государств-членов", - отметила Лилиан Паскье. "Надо сказать, что с момента возвращения российской делегации в ПАСЕ, она вновь заняла свое место, мы перешли через кризисный этап, и теперь Россия играет полноправную роль", - добавила она. По мнению главы ПАСЕ, юридическая практика России "в значительной степени обогатила опыт Европейского суда по правам человека".

Паскье напомнила, что ее предыдущая встреча с Матвиенко пришлась на апрель этого года - пик кризиса отношений между Россией и Советом Европы. "Но благодаря нашим усилиям, мы смогли эту страницу перевернуть, и российская делегация смогла занять в ПАСЕ свое полноправное место", - сказала она.

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Напомним, после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией российские парламентарии были лишены права голоса и других полномочий в ПАСЕ. Затем Москва перестала делать взносы в бюджет Совета Европы, поскольку была представлена не во всех его институтах. В сентябре прошлого года в ходе встречи с Лилиан Паскье "на полях" II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, Валентина Матвиенко заявила, что в России созревает решение выйти из Совета Европы, если ситуация не изменится. В июне этого года на очередной сессии ПАСЕ полномочия России были полностью восстановлены, все ограничения сняты.

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