Почему расформировали молодежную хоккейную команду Беларуси

Надежды болельщиков и спортивного руководства Беларуси, которые возлагались на команду U-20, выступавшую в чемпионате страны и ставшую костяком сборной на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе, оказались преждевременными. И как итог - ледяная дружина будет расформирована.

Таков неутешительный вывод был сделан на заседании исполкома ФХРБ, на котором 17 декабря были проанализированы результаты выступления молодежной сборной на планетарном форуме в Минске. По его итогам дружина заслужила "неудовлетворительную" оценку. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе Федерации хоккея РБ.

Как уже сообщала БЕЛТА, подопечные Дмитрия Дудика заняли на молодежном чемпионате мира третье место и не сумели решить задачу по выходу в элиту, хотя, по мнению спортивных экспертов, хоккеистам были созданы все условия, проведены учебно-тренировочные сборы, осуществлено материально-техническое обеспечение. Основной причиной неудачи была названа неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.

К 20 января наступающего года будет представлена альтернативная модель подготовки команды U-20 к молодежному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки будут обсуждены и кандидатуры на должность главного тренера.