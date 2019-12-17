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17.12.2019 18:50
Рубрика: Общество

По одной "цифре" в каждые руки

Минздрав выписал единые правила для электронных больничных
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
Минздрав России разработал порядок выдачи электронных листков нетрудоспособности.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение. После принятия документа правила станут едиными для всех медучреждений.

Фото: REUTERS
Получить больничные и "детские" пособия теперь можно не по "прописке"

Например, уточняется, что для бумажного варианта больничного не меняются условия его выдачи при работе по совместительству или при уходе за несколькими детьми, болеющими одновременно и требующими ухода за ними одного из родителей. Как и сейчас при работе на трех местах работы может быть выдано три листка нетрудоспособности на бумажном носителе, а при болезни троих детей одновременно - два бумажных больничных. Для электронного листка нетрудоспособности предусматривается в обоих случаях подготовка только одного экземпляра. Один "цифровой больничный" для всех мест работы и один "цифровой больничный" по уходу за всеми болеющими детьми.

Электронные больничные появились два года назад. По данным Фонда социального страхования (ФСС), за это время выдано более 18 млн "цифровых" листков нетрудоспособности. В электронном виде выдается уже каждый третий больничный (33%).

При этом уже более 77% медорганизаций готовы по желанию гражданина оформить этот электронный документ. Эти медорганизации охватывают выдачу более 95% всех листков нетрудоспособности в стране. Кроме того, уже 60% работодателей принимают к оплате электронные листки, у них трудится 73% застрахованных.

По доле выданных электронных больничных в этом году лидируют Северная Осетия - Алания (91%), Чувашия (86%), Белгородская область (80%), Бурятия (78%), Ненецкий АО (77%) и Татарстан (75%). А в целом по количеству уже выданных электронных листков нетрудоспособности на первом месте находится Татарстан (1,2 миллиона) на втором и третьем местах - Московская (914 тысяч) и Кемеровская (806 тысяч) области.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав Правила выдачи и оплаты больничного

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