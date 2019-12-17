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17.12.2019 13:45
Рубрика: В мире

Мун Чжэ Ин заменил премьер-министра Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сменил главу правительства страны, выдвинув кандидатуру одного из наиболее известных ветеранов правящей Демократической партии "Тобуро" 69-летнего Чон Се Гюна. Назначение должно пройти процедуру утверждения парламентом страны.

Фото: iStock
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Слухи о том, что президент Кореи Мун Чжэ Ин собирается сменить премьер-министра, стали ходить еще несколько месяцев назад. Бывший до сегодняшнего дня главой правительства Кореи Ли Нак Ён установил рекорд для корейской политической истории. Он находился на посту № 2 политической иерархии Кореи уже более двух с половиной лет, с самого начала правления Муна. Дольше Ли никто не удерживался на этой должности, а потому назначение назревало с учетом того, что 8 ноября началась вторая половина президентского срока Мун Чжэ Ина. Кроме того, только что стартовал период регистрации кандидатов в депутаты на всеобщие выборы в апреле следующего года, а потому момент сложился удобный.

В итоге сегодня Мун Чжэ Ин лично пришел в зал, где обычно проводятся брифинги для СМИ, и заявил, что определился с кандидатурой нового премьера: Чон Се Гюн, который шесть раз избирался депутатом парламента, является одним из самых влиятельных деятелей правящей Демократической партии "Тобуро", а в свое время успел также побывать на посту спикера парламента, главы партии и министром правительства. То есть политического и управленческого опыта Чону не занимать.

Комментируя кандидатуру Чон Се Гюна, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что он сможет достичь успехов на новой должности в общественной и экономической сферах, а также поможет сплотить нацию.

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Чон, чтобы занять пост премьер-министра, должен еще пройти процедуру утверждения парламентом страны. Учитывая яростное противостояние, которое сейчас наблюдается между правящей и главной оппозиционной партиями, можно ожидать, что Чону попытаются "попортить кровь" во время слушаний по его кандидатуре, но в целом парламент должен принять его назначение. Чон Се Гюна очень хорошо знают и уважают многие депутаты, у него огромный политический опыт, а правящий лагерь при желании может добиться поддержки большинства. Так что утверждение Чона на должности главы правительства Южной Кореи - это скорее вопрос времени и в целом формальность.

Сам же Чон Се Гюн заявил, что "чувствует огромную ответственность" и пообещал приложить максимум усилий, чтобы улучшить жизнь народа, если его кандидатуру парламент одобрит.

Про Чон Сен Гюна известно, что родился он 26 января 1950 года в городе Чинан, провинции Северная Чолла. Этот регион является оплотом нынешней правящей партии. Чон по образованию - юрист. Начиная с 1996 г. он шесть раз подряд избирался в Национальное собрание (парламент) страны, став одной из самых влиятельных фигур нынешней правящей Демократической партии "Тобуро".

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