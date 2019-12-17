На таможне задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей

Большую партию наркотического средства метадон стоимостью более 5,8 млрд рублей задержали работники таможни Внуково, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). Груз следовал из Германии в Таджикистан и не был задекларирован перевозчиком.

Всего было обнаружено 2,4 тысячи литровых полимерных бутылок с бесцветной жидкостью. На бутылках были этикетки с ложной информацией о содержимом.

"Согласно тексту этикеток, 1 мл. жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл. жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона" - говорится в сообщении ФТС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "б" часть 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере").