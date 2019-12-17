"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины

Компания "Нафтогаз Украины" подала в суд на правительство Украины, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает журнал Time.

По данным источников издания, иск был подан в окружной административный суд Киева. "Нафтогаз" утверждает, что правительство действовало незаконно и предвзято в июле при предоставлении разрешения на разработку нефтяного и газового месторождения американской компании, совладельцем которой является Майкл Блейзер, один из давних союзников и финансовых покровителей тогдашнего министра энергетики США Рика Перри.

В свою очередь, бизнесмен, имеющий украинское происхождение, настаивает на том, что Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения честно, отрицая какое-либо политическое давления на Киев. Между тем стало известно о том, что в мае Перри представил президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был и Блейзер.