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17 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)

Федеральный закон от 15 декабря 2019 г. N 428-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)"

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494) следующие изменения:

1) в наименовании слова "в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" исключить;

2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации начать проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - эксперимент) в следующих субъектах Российской Федерации:

1) с 1 января 2019 года в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан);

2) с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.";

3) в статье 2:

а) часть 1 дополнить словами "и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона";

б) в части 4 слова "включенный в эксперимент," заменить словами "который включен в эксперимент, указан в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона и";

4) пункт 9 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин