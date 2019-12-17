Федеральный закон от 15 декабря 2019 г. N 428-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)"

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494) следующие изменения:
1) в наименовании слова "в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" исключить;
2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации начать проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - эксперимент) в следующих субъектах Российской Федерации:
1) с 1 января 2019 года в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан);
2) с 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.";
3) в статье 2:
а) часть 1 дополнить словами "и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона";
б) в части 4 слова "включенный в эксперимент," заменить словами "который включен в эксперимент, указан в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона и";
4) пункт 9 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Президент Российской Федерации В. Путин