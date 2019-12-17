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Рубрика: Экономика

Назван идеальной курс рубля для экономики России

Текст: Георгий Панин
Григорьев Илья, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российские активы продемонстрировали значимый для рынка рост. ЦБ продолжил понижение ставок. А западные рынки находились на волне хороших новостей по поводу торговых переговоров США и Китая и относительной стабильности. Все эти события первой половины декабря оживили рынок валюты.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Рубль от проявлений стабильности на глобальных рынках пока не научился до конца извлекать выгоду. При достаточно хорошем новостном фоне вокруг национальной валюты, рост западных и более развитых фондовых рынков - это появление конкурентов по соотношению доходность/риск в краткосрочной перспективе.

Увеличение глобального спроса, прежде всего, на доллар оказывает давление на рубль. А также снижает позиции спекулятивных инвесторов, которые закрывают рублевые позиции в пользу других валютных активов. К тому же, после длительного снижения ставки Банком России российская валюта и фондовые активы теряют внутреннюю доходность - то, чем рублевые активы довольствовались в течение ближайших двух лет.

На данный момент от серьезного снижения спасает положительные настроения и рост российского фондового рынка. За счет этого рубль укреплялся с начала декабря, а также стабильных макроэкономических показателей и позитивных новостей по крупным компаниям.

Такая ситуация имеет все шансы на фиксацию до конца января 2020 года. Однако уже в феврале эта тенденция может переломиться при условии сохранения risk-on на развитых рынках. Тем не менее, до конца января самое вероятное значение для рубля - 63 за доллар.

Фото: istock
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Европейская валюта, испытывавшая не лучшие времена в течение 2019 года, все еще находится под давлением, но его потенциал на ближайшие месяцы исчерпывается. Для пары евро/рубль также стоит ожидать нахождения в снижающемся тренде, но с более высокой волатильностью. Ориентир для конца января - 70 рублей.

Это почти комфортные значения для экономики России. Но для обеспечения роста в нынешней экономической ситуации идеальнее был бы более низкий курс: 60 рублей за доллар и 68 рублей за евро. Однако этот результат достижим в более долгосрочном этапе при более стабильном новостном фоне вокруг российской экономики.

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