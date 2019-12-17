Названа дата выхода второго сезона сериала "Содержанки"

Первая серия нового сезона киносериала "Содержанки" будет доступна подписчикам видеосервиса START уже 30 января. Новые эпизоды будут появляться на сервисе еженедельно по четвергам.

Напомним, что режиссером второго сезона стала Дарья Жук. А Константин Богомолов стал шоураннером проекта. Дарья Мороз выступит в качестве креативного продюсера. Из релиза видеосервиса следует, что "в новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег и какую цену за эту новую жизнь им придется заплатить. Сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и еще череду убийств, и замешан ли в деле олигарх Ольховский (Владимир Мишуков)".

Обещано, что во втором сезоне зрители увидят новых звезд. Это - Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, а также Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Один Байрон, Юрий Чурсин. В эпизодах снялись Роман Волобуев и Александр Молочников.

В каком виде предстанут перед зрителем звезды? Слоган второго сезона сериала "Кто сверху?" дает простор для воображения.

Прямая речь

Дарья Жук, режиссер:

"Во втором сезоне будет меньше аскетичности и больше энергии. Вполне возможно, это также некий женский взгляд на сексапильность этого мира. Несмотря на то, что мы сохранили стилистику прекрасно сыгранных медитативных разговорных сцен, которые задавали темпоритм первого сезона, мы хотели сделать продолжение более насыщенным событиями, одновременно динамично развивая визуальный язык повествования. Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам, рассмотреть феномен мира содержанок. Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали. При этом нам важно было не разрушить историю, построенную в первом сезоне. Юмора будет не меньше, и он трансформируется из сатиры в меланхолию. Развитие заданного вектора с новыми элементами - достойный эксперимент и чудесный опыт для меня как режиссера".

Ирина Сосновая, генеральный продюсер проекта:

"Для нас сериал "Содержанки" - это своего рода социологическое исследование. Оно про то, что нет плохих людей, есть люди, которые реагируют на определенные жизненные обстоятельства. Расстановка сил и правила игры во втором сезоне постоянно меняются. Сюжетные повороты по-прежнему непредсказуемы, а герои раскрываются с новых сторон. Новый слоган "Содержанок" - "Кто сверху?" - во многом говорит сам за себя. Зрителей ждет новая борьба. А вот кого с кем - это, вероятнее всего, и станет поводом для новых жарких споров".

Владимир Мишуков, актер:

"После первого сезона было неожиданно идти по улице и осознавать, что тебя узнают и даже останавливают. Ко мне подходят люди и говорят: "Ну вы же понимаете, что вы теперь секс-символ нашего кинематографа?". Я улыбаюсь и отвечаю: "Ну, конечно, понимаю, кто-то же должен им быть". Я очень надеюсь, что во втором сезоне мой персонаж еще больше раскроется и будет более объемным. Новый сезон вообще более откровенный. И не за счет каких-то шокирующих внешних факторов, хотя, безусловно, там будут эротические сцены, работа с пластикой. Но в этом сезоне будет немало откровений драматургических, персонажи будут более живыми, подпустят зрителей ближе".

Справка "РГ"

Первый сезон киносериала "Содержанки" вышел в марте 2019 года. Благодаря сериалу, видеосервис START достиг рекордных показателей, только за месяц с момента премьеры увеличив количество подписчиков в три раза, количество легальных просмотров уже превысило отметку в 10 млн. Права на первые восемь серий проекта приобрел Amazon Prime Video.