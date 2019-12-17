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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы самые опасные алкогольные напитки

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователь из Брайтонского университета Хал Сосабовски в преддверии праздников рассказал зарубежным СМИ, с каким алкоголем надо быть осторожнее, если вы не хотите испортить себе торжество.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток. Почти сразу ощущается действие спирта и при употреблении игристых вин.

- Вы можете почувствовать воздействие алкоголя уже через 30 секунд после того, как выпили бокал шампанского, - отметил исследователь.

Он также высказался против того, чтобы "разбавлять" крепкий алкоголь водой - многие люди таким образом пытаются оставаться трезвыми и предотвратить похмелье. Однако только усугубляют ситуацию.

Как пояснил Хал Сосабовски, единственный способ не напиться, это ограничиться одной-двумя порциями крепкого алкоголя или вообще не пить.

Общество Здоровье Алкоголь и табак

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