Неизвестный устроил стрельбу в казино в США: трое погибли

В американском городке Грейт-Фоле (штат Монтана) неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в казино, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NBC Montana. Погибли как минимум три человека и еще один тяжело ранен.

"Сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино, - рассказали в полиции подробности произошедшего. - Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений".

Сразу же был объявлен поиск стрелка и, как сообщили в местном департаменте полиции, он уже ликвидирован. Были ли у него сообщники - не уточняется.

Тем не менее, власти приняли решение о закрытии на один день близлежащей начальной школы, хотя ни сами школьники, ни сотрудники учебного заведения никак к инциденту не были причастны.