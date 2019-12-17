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17.12.2019 17:36
Рубрика: Власть

Секреты после отставки

Некоторые сотрудники ФСБ не смогут выезжать за рубеж после увольнения
Текст: Иван Петров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Такое временное ограничение на выезд сможет устанавливаться со дня увольнения сотрудника со службы.

Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Загранпаспорта сотрудников ФСБ уже давно хранятся у кадровиков, и по каждому выезду за рубеж вопрос решается в индивидуальном порядке. Теперь такой порядок распространят и на отставников

Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Как пояснила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит службу в органах ФСБ.

Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Как подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Авторы закона, депутаты Госдумы, объясняли его необходимость тем, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников ФСБ.

"Все заграничные паспорта сотрудников спецслужб уже давно хранятся у кадровиков, и по каждому сотруднику при необходимости его выезда за границу принимается индивидуальное решение, - прокомментировал "Российской газете" член Высшего совета движения "Сильная Россия", экс-генерал ФСБ Александр Михайлов. - Сейчас вопрос ставится несколько иначе - будет распространяться ограничение и в отношении некоторых бывших сотрудников. Но я должен заметить, что в каждом конкретном случае все равно будет рассматриваться вопрос о том, выпускать его или нет".

По словам эксперта, ограничения по выезду связаны не только с тем, что человек является носителем секретов, но и с тем, чтобы ограничить его от возможных провокаций.

"У нас оперативной работой и в МВД, и в ФСБ занимаются в лучшем случае 15-20 процентов сотрудников, остальное - это обслуживающий персонал. Я считаю, всех, кто не может появляться в публичном пространстве непосредственно в качестве сотрудника ФСБ, надо просто зашифровать. Иными словами, в документах работников, не являющихся хранителями госсекретов или оперативниками, записывать их как сотрудников какого-нибудь НИИ или ООО", - пояснил эксперт.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Президент

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