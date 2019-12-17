Некоторые сотрудники ФСБ не смогут выезжать за рубеж после увольнения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Такое временное ограничение на выезд сможет устанавливаться со дня увольнения сотрудника со службы.

Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех военнослужащих, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Загранпаспорта сотрудников ФСБ уже давно хранятся у кадровиков, и по каждому выезду за рубеж вопрос решается в индивидуальном порядке. Теперь такой порядок распространят и на отставников

Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Как пояснила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит службу в органах ФСБ.

Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.

Как подчеркнул глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Авторы закона, депутаты Госдумы, объясняли его необходимость тем, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников ФСБ.

"Все заграничные паспорта сотрудников спецслужб уже давно хранятся у кадровиков, и по каждому сотруднику при необходимости его выезда за границу принимается индивидуальное решение, - прокомментировал "Российской газете" член Высшего совета движения "Сильная Россия", экс-генерал ФСБ Александр Михайлов. - Сейчас вопрос ставится несколько иначе - будет распространяться ограничение и в отношении некоторых бывших сотрудников. Но я должен заметить, что в каждом конкретном случае все равно будет рассматриваться вопрос о том, выпускать его или нет".

По словам эксперта, ограничения по выезду связаны не только с тем, что человек является носителем секретов, но и с тем, чтобы ограничить его от возможных провокаций.

"У нас оперативной работой и в МВД, и в ФСБ занимаются в лучшем случае 15-20 процентов сотрудников, остальное - это обслуживающий персонал. Я считаю, всех, кто не может появляться в публичном пространстве непосредственно в качестве сотрудника ФСБ, надо просто зашифровать. Иными словами, в документах работников, не являющихся хранителями госсекретов или оперативниками, записывать их как сотрудников какого-нибудь НИИ или ООО", - пояснил эксперт.