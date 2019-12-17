Никаких возражений. В Windows принудительно установят новый браузер

Корпорация Microsoft 15 января официально представит обновленный браузер Edge на базе движка Chromium, который будет автоматически устанавливаться на компьютеры под управлением Windows 10.

Как пишет Windows Latest со ссылкой на документацию Microsoft, у пользователей не будет возможности сохранить и использовать в дальнейшем старый Edge, а новая версия будет развернута на Windows 10 версии 1803 или новее.

В то же время администраторам корпоративных сетей будет доступен Blocker Toolkit, который позволит контролировать установку нового браузера.

Известно, что обновленный Microsoft Edge будет поддерживать сторонние расширения Chrome и Chromium.