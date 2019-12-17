Орешкин ожидает прогресса в интеграции России и Беларуси

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассчитывает, что на очередной встрече президентов России и Беларуси в пятницу будет сделан еще один шаг вперед в вопросах интеграции двух стран. Такое мнение он высказал во вторник на встрече в Совете Федерации.

Он напомнил, что последние несколько месяцев правительство активно работало с белорусскими партнерами. "По поручению президента и председателя правительства РФ занимались подготовкой программы экономической интеграции, у нас подготовлена 31 дорожная карта", - рассказал он.

По мнению министра, стороны "очень серьезно продвинулись", хотя определенное количество несогласованных вопросов еще осталось. "В пятницу будет очередная встреча двух президентов. Мне кажется, еще один шаг вперед можем сделать", - считает Орешкин.

По его словам, подготовлен большой список документов с конкретными мероприятиями в разных сферах. "Они будут приближать нас. Принцип мы называем "два государства - одна экономика", - сказал глава Минэкономиразвития.

Он пояснил, что Москва и Минск будут сглаживать различия в регулировании, в использовании информационных систем, в маркировке товаров и так далее, "чтобы дальше развитие проходило на единой платформе для того, чтобы и человек, и компания, созданы, родились ли они в России или в Беларуси, имели одинаковые возможности".

Напомним, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в начале декабря в Сочи. Их следующая планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.