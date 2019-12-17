В мире
17.12.2019 19:46
Текст: Галина Мисливская

Орешкин ожидает прогресса в интеграции России и Беларуси

Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Виктор Васенин/РГ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассчитывает, что на очередной встрече президентов России и Беларуси в пятницу будет сделан еще один шаг вперед в вопросах интеграции двух стран. Такое мнение он высказал во вторник на встрече в Совете Федерации.

Он напомнил, что последние несколько месяцев правительство активно работало с белорусскими партнерами. "По поручению президента и председателя правительства РФ занимались подготовкой программы экономической интеграции, у нас подготовлена 31 дорожная карта", - рассказал он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По мнению министра, стороны "очень серьезно продвинулись", хотя определенное количество несогласованных вопросов еще осталось. "В пятницу будет очередная встреча двух президентов. Мне кажется, еще один шаг вперед можем сделать", - считает Орешкин.

По его словам, подготовлен большой список документов с конкретными мероприятиями в разных сферах. "Они будут приближать нас. Принцип мы называем "два государства - одна экономика", - сказал глава Минэкономиразвития.

Он пояснил, что Москва и Минск будут сглаживать различия в регулировании, в использовании информационных систем, в маркировке товаров и так далее, "чтобы дальше развитие проходило на единой платформе для того, чтобы и человек, и компания, созданы, родились ли они в России или в Беларуси, имели одинаковые возможности".

Напомним, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в начале декабря в Сочи. Их следующая планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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