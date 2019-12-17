Орешкин: ВВП России может расти не менее чем на 2% без структурных реформ

У российской экономики есть потенциал для увеличения темпов роста не менее чем до 2% даже без структурных изменений. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

В начале встречи спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что имеющиеся темпы роста российской экономики недостаточны. На этом фоне, призналась глава Совфеда, ее задевает то обстоятельство, что многие азиатские страны, например, Вьетнам, растут на 6-7% в год.

"У нас, несмотря на то, что рост несколько восстановился под конец года, в целом это действительно очень невысокие темпы в 1,3%", - сказал Орешкин. Он напомнил, что инфляция в этом году "серьезно замедлилась" - к концу 2019 года она будет около 3%, а в I квартале 2020 года - "уйдет ниже 2,5%".

"Это нам показывает, что есть определенное пространство для разгона спроса в экономике, и расти мы можем даже без каких-то структурных изменений быстрее, как минимум на уровне 2%, не меньше", - уверен глава Минэкономразвития.

Возвращаясь к темпам экономического роста, он отметил, что в текущем году мировая экономика растет самым слабым темпом с 2009 года, когда она преодолела финансовый кризис. Отсюда, считает Орешкин, невысокие темпы роста российского экспорта. "Рост здесь в реальном выражении только 1%, мы видим проблемы с поставками удобрений, в обрабатывающей промышленности спрос, особенно в Европе в этом году, слабее, чем он был раньше", - сказал он.

Что же касается азиатских стран, то у них "не все так хорошо, как это было в последние 5-7 лет", заявил министр. По его словам, в Индии два последних месяца наблюдаются отрицательные темпы роста промышленного производства, а мировую экономику в целом "потрепали серьезно торговые войны" и другие негативные явления.