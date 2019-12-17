От кибепреступности до неравенства: Кого защищают омбудсмены Евразии

Сегодня в мире 272 миллиона человек живут в неродной стране. В 2018 году их число увеличилось сразу на 52 миллиона человек. Россия на четвертом месте по привлекательности для мигрантов. Такие цифры прозвучали во вторник на Международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками".

На конференции, на которую приехало более 80 зарубежных участников, представляющих более 20 правозащитных институтов, Россия вовсю демонстрирует новый дизайн привычных коммуникаций, приветливость, поиск общего языка и умение зазвать высоких гостей - таковыми были на этот раз председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Среди главных положительных российских тенденций в сфере защиты прав человека "хозяйка" конференции Татьяна Москалькова назвала наращивание интеграционных процессов, многообразие правозащитного опыта, а среди отрицательных - сохранение практики двойных стандартов и политизацию проблематики прав человека. Среди главных вызовов, по ее словам, социальное неравенство и склонность правоохранительных органов к неравновеликому наказанию для участвующих в протестах.

Занятое Россией четвертое место по привлекательности для мигрантов обостряет проблему соблюдения их прав. А нарастающая нелегальная миграция ставит вопрос о создании единой информационной базы, чтобы проехавший много границ человек не получал отказ в последний момент, у границы желанной для него, но не готовой принять страны. Главное здесь - не дать людям чувствовать себя "отверженными", уверена Татьяна Москалькова. Омбудсменам сегодня приходится защищать экологические права, разрешать проблемы, пострадавших от киберпреступности, разбираться в биоэтике. Сам институт омбудсменов при этом во всем мире развивается, сочетая разнообразие в его организации с обязательными общими принципами - независимости, объективности, справедливости. И так везде от Европы до Индонезии. В Индонезии, кстати, омбудсмены получают 6000 обращений в год. В России - 140 тысяч.