От кибепреступности до неравенства: Кого защищают омбудсмены Евразии

На конференции, на которую приехало более 80 зарубежных участников, представляющих более 20 правозащитных институтов, Россия вовсю демонстрирует новый дизайн привычных коммуникаций, приветливость, поиск общего языка и умение зазвать высоких гостей - таковыми были на этот раз председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Среди главных положительных российских тенденций в сфере защиты прав человека "хозяйка" конференции Татьяна Москалькова назвала наращивание интеграционных процессов, многообразие правозащитного опыта, а среди отрицательных - сохранение практики двойных стандартов и политизацию проблематики прав человека. Среди главных вызовов, по ее словам, социальное неравенство и склонность правоохранительных органов к неравновеликому наказанию для участвующих в протестах.
Занятое Россией четвертое место по привлекательности для мигрантов обостряет проблему соблюдения их прав. А нарастающая нелегальная миграция ставит вопрос о создании единой информационной базы, чтобы проехавший много границ человек не получал отказ в последний момент, у границы желанной для него, но не готовой принять страны. Главное здесь - не дать людям чувствовать себя "отверженными", уверена Татьяна Москалькова. Омбудсменам сегодня приходится защищать экологические права, разрешать проблемы, пострадавших от киберпреступности, разбираться в биоэтике. Сам институт омбудсменов при этом во всем мире развивается, сочетая разнообразие в его организации с обязательными общими принципами - независимости, объективности, справедливости. И так везде от Европы до Индонезии. В Индонезии, кстати, омбудсмены получают 6000 обращений в год. В России - 140 тысяч.