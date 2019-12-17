Новости

Футбольные власти высказались о протесте фанатов 17:31
17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады 17:21
В Пярну откажутся от новогодних фейерверков из-за животных 17:21
Матвиенко: Исход кризиса между РФ и ПАСЕ показывает бесполезность санкций 17:18
В премьер-лиге не считают, что имиджу российского футбола нанесен урон 17:10
ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец китайского производства 17:06
Новый Cadillac Escalade обзаведется гигантским экраном 17:06
Вышел трейлер второго сезона романтично-маньячного сериала "Ты" 17:00
Под Ярославлем осужденный умер на работе 16:50
Видео: Над челябинским метеоритом загадочным образом открылся купол 16:50
В Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами 16:48
Летчики аварийно севшего под Астраханью Ту-22 получат госнаграды 16:45
До конца будет зарегистрирован новый СанПин в сфере обращения с отходами 16:43
В Сибири группу из 11-ти человек заподозрили в валютных махинациях 16:38
Подозреваемого в убийстве переславского депутата лишили полномочий 16:37
Открылась выставка валаамских фотографий 16:36
На Кубани вынесли приговор застройщикам, похитившим 2,5 млрд рублей 16:34
Создание системы обращения с отходами требует 370 млрд рублей 16:28
Любиша Майдов признан лучшим тренером Республики Сербской 16:20
Путешественник на желтом "велоболиде" приехал в Беларусь из Германии 16:18
Вышел русский трейлер фильма Романа Полански "Офицер и шпион" 16:05
Трехлетняя девочка поцарапала десять машин на 600 тысяч рублей 16:05
Сергей Шнуров в Волгодонске поменял мнение о "пьяных сварщиках" 16:01
СК начал проверку кстовского предприятия, где отравились рабочие 15:56
В Мурманске создадут территорию опережающего развития 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Видео: Как заштопать боковой порез шины своими руками
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
Как взыскать долговые деньги с владельца жилья
17.12.2019 16:36
Рубрика: Культура

Открылась выставка валаамских фотографий

Текст: Елена Яковлева

Сегодня в Галерее классической фотографии открывается мультимедийная выставка "Валаам. Пространство вне времени", посвященная  30-летию возрождения Валаамской обители.

На выставке будут представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты XIX, XX веков из частных собраний, а также портретная галерея братии Валаамского монастыря современных авторов, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Фото: РИА Новости
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Валаамская обитель - наш Северный Афон -  одна из самых частых и лучших "героев" монастырской фотографии. А валаамская мастерская внесла большой вклад в то, что сегодня называют "жанровой фотографией".

Этот вклад по объему и качеству, пожалуй, не с чем сравнить - братия на рыбной ловле, сборе урожая капусты, в мастерских, на строительстве собора, на покосе, на отдыхе. Благодаря трудам часто безвестных подвижников мы имеем возможность прикоснуться к подлинному документальному свидетельству о жизни страны и Церкви во второй половине XIX - XX веков.

На одной из групповых валаамских  фотографий запечатлен Алексей Ридигер - будущий Святейший Патриарх Алексий II.  В 1938-м и 1939-м годах он приезжал в обитель вместе со своими родителями. С его именем связана и история начала возрождения монашеской жизни на Валааме.

Это возрождение позволило восстановить в обители и фотомастерскую. Одним из первых монастырских фотографов нового времени стал иеромонах Савватий (Севостьянов), создавший целую фотолетопись монастыря. И  сегодня, кстати, многие братья по призыву сердца и благословению игумена исполняют послушания, связанные с фотографией. На выставке представлены лучшие из этих работ.

Одним из авторов стал священник Игорь Палкин, приезжающий на остров на протяжении нескольких лет, а также группа фотографов галереи ART of FOTO Вадим Левин, Роман Землячив и Игорь Смольников.

Фото: Александр Горный
В Феодосии остановили стройку в зоне древнего армянского храма

К 30-летию возрождения обители Творческое объединение "Парсуна" совместно со Спасо-Преображенским Валаамским монастырем разработало уникальное мобильное приложение - путеводитель по Валаамскому архипелагу с картами и навигацией. Существует также возможность прямо из приложения быстро и удобно заказать поминовение о здравии или об упокоении родных и близких.

В партнёрстве с Лабораторией иммерсивных технологий Балтийского Федерального Университета им. Канта и компанией "Эврика" реализована 3D-реконструкция Валаамских мастерских на основе фотографий конца XIX - начала XX веков.

В экспозиции виды Валаама начала ХХ века будут соединены с современными 360-градусными панорамами из мобильного приложения "Валаам". VR-технологии перенесут зрителя в пейзаж начала XXI века.

Сотрудничество с московским Клубом Коллекционеров Фотографии дало возможность представить на выставке большое количество подлинных отпечатков конца  XIX - первой половины ХХ века.

Культура Арт Фотография

Главное сегодня

В Кремле пока не подтвердили планы саммита с Турцией в феврале
ЦБ сделает более дорогой ипотеку для закредитованных заемщиков
В Минэнерго РФ рассказали о диалоге между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни