Открылась выставка валаамских фотографий

Сегодня в Галерее классической фотографии открывается мультимедийная выставка "Валаам. Пространство вне времени", посвященная 30-летию возрождения Валаамской обители.

На выставке будут представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты XIX, XX веков из частных собраний, а также портретная галерея братии Валаамского монастыря современных авторов, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Валаамская обитель - наш Северный Афон - одна из самых частых и лучших "героев" монастырской фотографии. А валаамская мастерская внесла большой вклад в то, что сегодня называют "жанровой фотографией".

Этот вклад по объему и качеству, пожалуй, не с чем сравнить - братия на рыбной ловле, сборе урожая капусты, в мастерских, на строительстве собора, на покосе, на отдыхе. Благодаря трудам часто безвестных подвижников мы имеем возможность прикоснуться к подлинному документальному свидетельству о жизни страны и Церкви во второй половине XIX - XX веков.

На одной из групповых валаамских фотографий запечатлен Алексей Ридигер - будущий Святейший Патриарх Алексий II. В 1938-м и 1939-м годах он приезжал в обитель вместе со своими родителями. С его именем связана и история начала возрождения монашеской жизни на Валааме.

Это возрождение позволило восстановить в обители и фотомастерскую. Одним из первых монастырских фотографов нового времени стал иеромонах Савватий (Севостьянов), создавший целую фотолетопись монастыря. И сегодня, кстати, многие братья по призыву сердца и благословению игумена исполняют послушания, связанные с фотографией. На выставке представлены лучшие из этих работ.

Одним из авторов стал священник Игорь Палкин, приезжающий на остров на протяжении нескольких лет, а также группа фотографов галереи ART of FOTO Вадим Левин, Роман Землячив и Игорь Смольников.

К 30-летию возрождения обители Творческое объединение "Парсуна" совместно со Спасо-Преображенским Валаамским монастырем разработало уникальное мобильное приложение - путеводитель по Валаамскому архипелагу с картами и навигацией. Существует также возможность прямо из приложения быстро и удобно заказать поминовение о здравии или об упокоении родных и близких.

В партнёрстве с Лабораторией иммерсивных технологий Балтийского Федерального Университета им. Канта и компанией "Эврика" реализована 3D-реконструкция Валаамских мастерских на основе фотографий конца XIX - начала XX веков.

В экспозиции виды Валаама начала ХХ века будут соединены с современными 360-градусными панорамами из мобильного приложения "Валаам". VR-технологии перенесут зрителя в пейзаж начала XXI века.

Сотрудничество с московским Клубом Коллекционеров Фотографии дало возможность представить на выставке большое количество подлинных отпечатков конца XIX - первой половины ХХ века.