Овечкин не смог забить одному из худших клубов НХЛ

Александр Овечкин нанес девять бросков в створ ворот "Коламбуса", однако его команда "Вашингтон" так и не смогла забить, уступив 0:3.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи. Один из аутсайдеров лиги "Коламбус" на своем льду принимал входящий в число лидеров "Вашингтон".

Перед матчем "столичные были явными фаворитами встречи, однако все надежды Овечкина и партнеров разрушила надежная игра голкипера "Блю Джекетс" Йонаса Корписало.

Хозяева открыли счет в первом периоде - отличился Эрик Робинсон. В третьем периоде Оливер Бьоркстранд еще дважды огорчил "Вашингтон", оформив победу - 3:0.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин нанес по воротам соперника 9 бросков и закончил матч с показателем полезности "минус 2". Для Александра Великого нынешний декабрь пока складывается из рук вон плохо. В семи матчах он забросил одну шайбу и сделал одну передачу.

В другом матче "Флорида" разгромила "Оттаву" - 6:1. У победителей 29 спасений на счету голкипера Сергея Бобровского. В составе "сенаторов" автором единственного гола стал российский форвард Артем Анисимов.