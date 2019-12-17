Пентагон признал проблему с авиабазой США в Турции

Противоречия между Вашингтоном и Анкарой - союзниками по НАТО, переживающими и без того острый кризис в отношениях, вышли на новый виток. После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил в ответ на возможные санкции закрыть американцам доступ сразу к двум стратегически важным военным объектам на территории республики, а именно - базам Инджирлик и Кюреджик, Пентагону пришлось фактически признать, что проблема действительно существует и ее предстоит как-то решать.

Правда, глава оборонного ведомства США Марк Эспер, которого вчера цитировало агентство Reuters, уверяет, что "узнал о ней из СМИ". При этом шеф Пентагона подтвердил, что поднимет вопрос в самое ближайшее время в личной беседе с турецким коллегой Акаром Хулуси, чтобы по крайней мере узнать, насколько серьезны намерения Анкары. По выражению самого Эрдогана, у страны "есть возможность и полномочия закрыть базу, если такой шаг будет необходим". Напомним, ранее американская сторона исключила Турцию из программы по производству и поставкам комплектующих для истребителе нового поколения F-35 в качестве мести за то, что Анкара закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 ("Триумф").

Для США главная проблема в эвакуации с базы предполагаемого арсенала тактического ядерного оружия

Авиабаза с поэтическим названием, которое переводится с турецкого как "инжирный сад", уже не раз становилась козырем Анкары на переговорах с американскими партнерами. Слухи о том, что американцам в обозримом будущем придется покинуть Инджирлик, ходят уже давно. Еще в марте 2018 года "РГ" сообщала о том, что США всерьез прорабатывают вопрос о переводе своих военных, персонала (а это, по разным данным, до 5 тысяч человек) и техники, включая самолеты-дозаправщики, поддерживающие военные операции на Ближнем Востоке, в "конкурирующую" Грецию, с которой у турок, как известно, сохраняются непростые отношения. Кроме того, на греческом острове Крит уже дислоцирована крупнейшая в восточном Средиземноморье база обеспечения ВМС США Суда-бэй.

По мнению экспертов, на такой маневр американскому командованию пришлось бы заранее запрашивать у конгресса отдельный бюджет. Однако главная проблема с базой Инджирлик заключается в том, что именно на этом объекте или в его окрестностях, по информации из открытых источников, которую Вашингтон, разумеется, не подтверждает, но и не опровергает, до сих пор может храниться тактическое ядерное оружие США. Как утверждает портал businessinsider.com, "с 2000 года США вывели из Турции 40 атомных бомб B61, однако около 50 боеприпасов все еще складированы на базе". По данным издания, в американском минобороны "действительно прорабатывают план эвакуации оружия". Впрочем, сама процедура представляется экспертам не только затратной, но и весьма сложной. Она требует не только особой охраны, но и согласия третьей страны принять спорный "груз". В Европе отношение к американским ядерным арсеналам, как известно, весьма критическое, особенно сейчас - на фоне экологической повестки. Что касается объекта в Кюреджике, то там работает радиолокационная станция системы ПРО НАТО в Европе. Специалисты с трудом представляют, что Турция сможет избирательно закрыть ее конкретно для американских военных.